Die Insta360 Air verspricht gute 360Â°-Aufnahmen zum gÃ¼nstigen Preis

Die Insta360 Air verspricht gute 360°-Aufnahmen zum günstigen Preis

Für $99 als Unterstützer auf Indiegogo oder $119 (später) im Handel bietet Insta360 bald die 360°-Kamera Air an – damit ist sie günstiger als viele Konkurrenzmodelle und außerdem kompatibel mit den meisten Android-Smartphones.

Die Insta360 Air kann einfach an das Smartphone oder den Laptop geclippt und per USB verbunden werden – um eine breite Palette an Android-Smartphones zu unterstützen, bietet sie sowohl einen Micro-USB- als auch einen USB-C-Anschluss. Im Gegensatz zum Schwestermodell Nano für iPhones hat die Air keinen integrierten Akku und ist somit auf die Stromversorgung durch das Smartphone angewiesen – dafür kostet sie auch ca. $100 weniger als das iOS-Pendant.

Livestreaming ist genauso möglich wie Fotografieren und Filmen. Je nach Leistung des Smartphones werden Bilder mit bis zu 3K Auflösung aufgenommen, Videos mit 2K. Eine softwareseitige Videostabilisierung ist integriert, die Aufnahmen machen zwei Fisheye-Linsen, deren Bilder – ebenfalls durch die Software der Kamera – direkt zusammengesetzt werden. Inhalte können auf den gängigen Social Media-Plattformen geteilt oder auf VR-Brillen bewundert werden. Hinter dem Markennamen Insta360 steckt die chinesische Firma Shenzhen Arashi Vision – Experten bei der Hardware-Produktion.

Die Insta360 Air wird nach aktuellem Stand ab März 2017 an Indiegogo-Unterstützer ausgeliefert.

Quelle: Techcrunch