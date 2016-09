Unklare Angaben: Wie alt ist Google eigentlich genau?

Wie alt ist Google wirklich? Rechtzeitig zum 18. Geburtstag wird dieses Thema mal wieder diskutiert. Der Grund: Es gibt unterschiedliche Angaben zum Gründungsdatum. Gefeiert wird auf alle Fälle ordentlich.

Bei Google feiert man offensichtlich gerne – oder man muss feiern: 18 Jahre besteht die Suchmaschine bereits, allerdings wurde nur selten am selben Tag gefeiert. Egal ob am 7., am 8. oder am 26. September, Google hat schon einige Tage durch. Das war allerdings nur in den Anfangsjahren der Fall, seit mittlerweile zehn Jahren lädt man immer am 27. September zur Party.

Gegründet wurde Google allerdings bereits 1997, die Seite müsste also bereits ein Jahr älter sein. Alles etwas verwirrend im Hause Google also, aber gefeiert wird auf jeden Fall. Wir wünschen alles Gute!

Quelle: TheVerge [via Welt]