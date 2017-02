Werbung: Neue KI verspricht personalisierte Anzeigen auf Autobahnen

Künstliche Intelligenz bietet nicht nur dem Endverbraucher Vorteile, auch ganze Branchen erhoffen sich einen Schub durch die schlauen Systeme. Künftig könnte so beispielsweise Werbung punktgenau auf den Konsumenten zugeschnitten werden – sogar auf der Autobahn.

Die Meldung erreicht uns aus Japan: Dort haben sich vier Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengeschlossen, um ein neues System an den Start zu bringen. Damit soll es künftig möglich sein, Werbekampagnen zu entwerfen und diese punktgenau zur richtigen Zeit und mit der jeweils richtigen Botschaft an den Kunden zu bringen.

Im Klartext: Als erstes Einsatzszenario steht das erste „Smart Billboard“ an einer Straße in Tokio. Das System erkennt die Fahrzeuge, die vorbeifahren, und zeigt den Fahrern die jeweils „passende“ Werbung an. Noch dieses Jahr sollen deutlich mehr dieser Werbewände zum Einsatz kommen, vorerst aber wohl nur in Japan. Das sich nähernde Fahrzeug wird aus rund 800 Metern erkannt, wenn es die Werbewand an der Autobahn dann passiert, wird für fünf Sekunden das jeweilige Sujet ausgewählt. Das wiederum ist mit dem Fahrzeugtyp verbunden, ein BMW-Fahrer bekommt also etwas anderes zu sehen wie ein Besitzer eines Mazdas.

Quelle: PM Cloudian