Google Maps merkt sich, wo Sie Ihr Auto geparkt haben Hartmut Schumacher

Die App „Google Maps“ geleitet Sie in Zukunft sicher an den Ort zurück, an dem Sie Ihr Auto abgestellt haben.



Auch interessant: Google Maps findet künftig auch freie Parkplätze

Die neueste Betaversion von „Google Maps“ für Android-Geräte kann Ihnen dabei behilflich sein, sich daran zu erinnern, wo Sie Ihr Auto geparkt haben.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Sie tippen auf der Straßenkarte den blauen Punkt an, der Ihre gegenwärtige Position markiert. Anschließend rufen Sie in dem erscheinenden Menü den Eintrag „Save your parking“ auf. (Beziehungsweise dessen deutschsprachiges Gegenstück. Bei uns war dieser Eintrag im Test noch nicht sichtbar.)

Nun können Sie noch Notizen hinzufügen (beispielsweise die Nummer des Parkdecks), Fotos schießen und angeben, wie lange Sie dort parken dürfen.

Möchten Sie später dann zu Ihrem Auto zurückkehren, können Sie einfach die entsprechende Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste antippen.

Quellen: Google Maps im Play Store, Google-Maps-Beta-Programm