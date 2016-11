Android mit 88 Prozent Marktanteil auf Rekordhoch â€“ zusammen mit iOS: 99,6 Prozent

Die Dominanz von Android lässt sich offenbar immer noch steigern. Schaffte das Google-Betriebssystem im 3. Quartal 2015 84% Marktanteil, so sind es ein Jahr später unglaubliche 87,5%.

Im gleichen Zeitraum (also innerhalb eines Jahres) fiel der Anteil von iOS von 13,6 Prozent auf 12,1. Was aber noch viel dramatischer ist: Die anderen mobilen Betriebssysteme sind tot. Schafften sie vor einem Jahr noch einen Anteil von 2,3 Prozent, so ist dieser nun auf 0,3 Prozent geschrumpft. In StĂĽckzahlen sind das gerade einmal 1,3 Millionen Smartphones, die ein anderes Betriebssystem aufweisen als Android oder iOS. Diese Zahlen gehen aus einer Studie von Strategy Analytics hervor.

StĂĽckzahlen stiegen um 6 Prozent

Die Smartphone-Stückzahlen stiegen insgesamt im 3. Quartal auf 375,4 Millionen Einheiten, was gegenüber den 354,2 Millionen Einheiten im dritten Quartal 2015 eine Steigerung um rund 6 Prozent bedeutet. Der große Schub kommt aber nicht mehr aus den Industrieländern, sondern basiert auf den Verkäufen in den Schwellenländern, die noch eine geringe Durchdringung haben, etwa Indien und Südafrika.

Die Analyse von Strategy Analytics

Woody Oh, Direktor bei Strategy Analytics, analysiert: „Die Vorherrschaft von Android auf dem globalen Smartphone-Markt ist im Moment unangreifbar. Die kostengünstigen Dienste und die benutzerfreundliche Software bleiben für Hardwarehersteller, Betreiber und Verbraucher weltweit attraktiv. Allerdings bleiben mehrere Herausforderungen für Google. Die Android-Plattform wird mit Hunderten von Herstellern überfüllt, nur wenige Hersteller von Android-Geräten machen Gewinne und das neue Pixel-Portfolio von Google greift seine eigenen Hardwarepartner an, jene, die Android an die Spitze gebracht haben.“

Quelle: Strategy Analytics