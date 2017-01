Das Samsung-Smartphone â€žGalaxy S8â€œ wird in mehreren Phasen das Licht der Welt erblicken …

Das Samsung-Smartphone „Galaxy S8“ wird in mehreren Phasen das Licht der Welt erblicken … Hartmut Schumacher

Lange müssen wir nicht mehr Geduld haben. Schon Ende Februar werden wir erfahren, ob sich das Warten auf das „Galaxy S8“ gelohnt hat.

Neueste Gerüchte aus dem Twitter-Universum deuten darauf hin, dass das Unternehmen Samsung sein diesjähriges Flaggschiff-Smartphone „Galaxy S8“ am 29. März offiziell vorstellen wird. Und dass das Gerät dann in der 17. Kalenderwoche, also Ende April, tatsächlich erhältlich sein wird.

Das Smartphone sei laut Twitter-Nutzer Ricciolo bereits fertig und werde Ende Februar auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert – allerdings nicht der breiten Öffentlichkeit, sondern wohl nur ausgewählten Besuchern.

Die Preise der verschiedenen „Galaxy S8“-Ausführungen sollen ab 849 US-Dollar beginnen.

Quelle: Ricciolo