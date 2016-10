Jamboard: Google revolutioniert das Whiteboard

Google setzt auch auf den Business-Markt. Mit dem „Jamboard“ wurde eine neuartige Tafel vorgestellt, die sich speziell an die BedĂĽrfnisse im Geschäftsleben richtet. Auch in Schulen oder Unis wĂĽrde sich das digitale Whiteboard aber ganz gut machen.

Der Clou an der Sache: Das Jamboard ist via WiFi mit Google Drive verbunden, sämtliche Notizen, Skizzen und Dokumente werden automatisch in der Cloud von Google geparkt. Und: Über das Internet können Tablets und Smartphones zugeschaltet werden, wodurch sich das Jamboard auch interaktiv in der Gruppe nutzen lässt. Dafür müssen sich nicht einmal alle Mitglieder der Besprechung im gleichen Raum befinden, theoretisch kann man sich aus allen Teilen der Welt zuschalten.

Das Jamboard steht auf drei Rollen, ist also flexibel einsetzbar und einfach zu transportieren. Geschrieben wird über spezielle Stifte, gelöscht werden Eingaben mit dem Finger oder einem eigenen Schwamm. Das Display löst mit 4K auf, zusätzlich sind auch noch Lautsprecher und eine HD-Knipse verbaut. Der Preis soll bei rund 6000 US-Dollar liegen, erhältlich ist das Jamboard im kommenden Jahr.

Quelle: Google