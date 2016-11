Kommt 2017 das Riesen-iPhone? Heiko Bauer

Laut glaubwürdigen Quellen arbeitet Apple an einem richtig großen iPhone für nächstes Jahr – mit rahmenlosem, gebogenem OLED-Display und ohne Homebutton.

Nachdem mit dem iPhone 7 bereits das zweite Mal in Folge nur eine aufpolierte Version des Vorgängers erschienen ist, sind die Erwartungen an die kommende Ausgabe größer denn je. Analysten von Barclays Research haben nun auf einer Asien-Reise mit Apple-Zulieferern gesprochen. Demnach wird es wohl nächstes Jahr ein 5,8-Zoll-Modell geben, das ein randloses, gebogenes OLED-Display hat. Das iPhone 7 Plus hat 5,5 Zoll. Dem neuen Design soll auch der Homebutton zum Opfer fallen.

Quelle: MacRumors