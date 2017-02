Technik: Das Alcatel Shine Lite im Check! Peter Mußler

Der erste Eindruck ist bekanntlich wichtig. Hier fällt er positiv aus, denn die Mischung aus Glas und Metall ist schick, aber unaufdringlich, die abgerundeten Kanten der Glasflächen auf Vorder- und Rückseite tragen zum hochwertigen Look bei. Mit Blick auf den Look der Nutzer hat Alcatel nicht nur hinten, sondern auch vorne einen Kamerablitz angebracht. Nacht-Selfies? Check! Mit einem sauber arbeitenden Fingerabdrucksensor auf der Rückseite hat das Shine Lite ein weiteres Ausstattungsmerkmal, das in der 200 Euro-Klasse nicht häufig anzutreffen ist. Innovativ sind die erweiterten Möglichkeiten des Moduls: Entsperrt man mit dem Zeigefinger, startet der Homescreen, mit dem Mittelfinger, z.B. die Facebook-App. Das HD-Display ist scharf und hell genug, das Chipset hingegen keine Rakete. Laufzeiten? Durchschnittlich.

Android: 6.0 / Display: 5“, 1.280 x 720 Pixel / CPU: 4 x 1,3 GHz / RAM: 2 GB / Speicher: 16 GB ­­­(+128 GB) / Kamera: 13 MP, 5 MP / Akku: 2.460 mAh / Maße / Gewicht: 141,5 x 71,2 x 7,5 mm / 156 g / Extras: LTE, Fingerprint-Sensor