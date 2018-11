Das Nokia 5.1 im Check

Gegenüber dem Nokia 5 ist in erster Linie die Auflösung besser geworden, der 5,5 Zoll-Bildschirm löst nun mit 2160 x 1080 Pixeln auf. Auf der Habenseite müssen zudem DUAL-Sim und Android One mit dreijähriger Update-Garantie verbucht werden. Auch die Verarbeitung des Geräts ist in Ordnung, der Alurücken lässt es hochwertig erscheinen, es liegt gut in der Hand.

Weniger gut sind die ermittelten Laufzeitwerte, vor allem beim Spielen macht das Nokia 5.1 schnell schlapp. Die Kamera macht passable Bilder – außer bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Geschwindigkeit geht für die Preisklasse voll in Ordnung.