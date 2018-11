Das Sharp Aquos D10 im Check

Recht konträr zum ZTE Axon 9 Pro sind die Testwerte des Aquos D10. Die Helligkeitswerte sind hervorragend, jedoch ist das Gerät, was die Leistung betrifft, bestenfalls Durschnitt.

Es kann sich diesbezüglich mit dem Motorola One messen oder mit dem Nokia 6.1, liegt also im Mittelfeld unserer Rangliste. Sharp ist oder zumindest war in Japan eine Institution und versucht nun mit diesem guten Mittelklasse-Phone in Europa Fuß zu fassen. Dabei helfen soll das Knowhow von Foxconn: Das chinesische Unternehmen machte sich einen Namen als Zulieferer von Bauteilen, unter anderem für Apple, Nintendo oder Sony. Mit der Übernahme von Sharp will Foxconn nun auch als Hersteller reüssieren. Dies könnte gelingen: Bis auf den fehlenden Klinkenstecker und den Akku gibt es nicht wirklich etwas zu bemängeln. Der Preis von rund 400 Euro ist dafür auf jeden Fall fair bemessen.