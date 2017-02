Pixlplay verwandelt altes Smartphone in kindgerechte Kamera! Samuel Grösch

Die meisten werden daheim noch das ein oder andere unbenutzt alte Smartphone herumliegen haben, dem mit Pixlplay neues Leben eingehaucht wird.

Für $25 verwandelt die Hülle Smartphones in kindgerechte Kameras. Dabei schützt sie das Gerät an sich und gibt zeitgleich den Look and Feel einer echten Kamera. Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren geht es den Machern darum, die Kinder nach draußen zu holen und dort das Fotografieren lernen zu lassen. Dafür sind farbige Karten beigelegt mit Aufgaben etc. Für iOS gibt es sogar eine eigene App, die Einführungen und Tipps für die Kinder parat hält.



Aktuell wird das Projekt auf Kickstarter gefundet, wo interessierte Eltern sich direkt an der Kampagne beteiligen können.

Quelle: venturebeat

