Google Home endlich in Deutschland verfÃ¼gbar

Google Home endlich in Deutschland verfügbar Lisa Reithner

Endlich hat das Warten ein Ende, denn ab morgen ist Google Home auch in Deutschland erhältlich! Schon seit März ist Google Home in Amerika mit Neato vernetzt. Das bedeutet, dass Googles schlaue Box nicht nur Termine verwalten, Einkaufslisten erstellen und Lieblingssongs abspielen kann, nein! Google Home ist auch mit den Neato Roboterstaubsauger verbindbar. ,,Okay Google, sag Neato, er soll mit der Reinigung beginnen!“ Und schon wird sauber gemacht.

Google Home gibt es also ab morgen den 08.08.2017 in Deutschland um knapp 150€