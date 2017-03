Technik: Das HTC One A9s im Check Peter Mußler

Mit dem One A9 hat HTC im letzten Jahr auf den allgemeinen Trend hin zum iPhone-Designer vieler Hersteller reagiert und eine Parallelspitze zum damaligen Top-Gerät One M9 lanciert. Das Gerät gefiel optisch sehr und führte den Fingerabdrucksensor beim taiwanischen Handy-Hersteller ein. Knapp ein Jahr später, wohl im Oktober, soll ein Modell mit ähnlichem Namen die Mobilfunkarena betreten, das A9s. Ist es ein Nachfolger? Mitnichten. Das Display löst geringer auf und WLAN ac ist nicht mehr nutzbar. Bei den Speichergrößen wurde alles beim Alten belassen, der Chip durch einen vergleichbaren ersetzt und der Akku leicht aufgebläht. Ein bisschen angewachsen ist dabei aber auch das Gehäuse, mit ihm um knappe sieben Gramm erhöht hat sich das Gewicht. An Anmut und Eleganz hat der Abkömmling des A9 indes nichts verloren, die Ähnlichkeit zu einem iPhone der sechsten Generation ist aber noch immer nicht zu leugnen. Wie stark wir das Handy trotz des abgespeckten Displays bewerten, wird auch mit der Kamera zu tun haben. Die war beim A9 nicht schlecht. Mittlerweile hat sich die Smartphone-Fotowelt aber ebenfalls weiterentwickelt… Wir sind gespannt!

Android: 6.0 | Display, Auflösung: 5“, 1.280 x 720 | CPU: 4 x 1,8 + 4 x 1 GHz | Speicher: 16/32 (+2.000) GB | RAM: 2/3 GB | Kamera: 13 MP, 5 MP | Akku: 2.300 mAh | Abmess. / Gewicht: 146,5 x 71,5 x 8 / 150 g | Extras: LTE, NFC, Fingerprint-Sensor