Anleitung: WhatsApp von Android auf iPhone 17 nachträglich übertragen （kostenlos & sicher）

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen iPhone! Alles ist eingerichtet, die Apps sind installiert und doch fehlt noch etwas Entscheidendes: Deine jahrelange WhatsApp-Chronik steckt noch auf deinem alten Android-Handy fest. Jetzt stehst du vor der großen Frage: Wie kann man WhatsApp von Android auf iPhone 17 nachträglich übertragen kostenlos?

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du WhatsApp von Android auf iPhone nachträglich kostenlos und sicher übertragen kannst.

Offizielle Methode: WhatsApp von Android auf iPhone übertragen

Apple bietet eine offizielle App namens “Auf iOS übertragen” an, die genau für diesen Zweck entwickelt wurde. Sie ist zuverlässig und kostenlos. Es gibt nur ein Problem, das für dich entscheidend ist.

So funktioniert der offizielle Transfer:

1. Setze dein iPhone auf die Werkseinstellungen zurück (oder nimm es fabrikneu zur Hand).

2. Beginne den Einrichtungsprozess. Wähle beim Bildschirm “Apps & Daten” die Option “Daten von Android übertragen”.

3. Öffne die App “Auf iOS übertragen” auf deinem Android-Gerät und folge den Anweisungen.

4. Ein Code wird auf dem iPhone angezeigt, den du auf dem Android-Gerät eingibst.

5. Wähle “WhatsApp” in der Liste der zu übertragenden Daten aus und starte den Prozess.

Einschränkungen:

● Funktioniert nur beim ersten Setup des iPhones.

● Benötigt eine stabile WLAN-Verbindung.

● Lange Wartezeiten möglich, abhängig von der Datenmenge.

Wenn du bereits ein eingerichtetes iPhone hast, musst du es auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um diese Methode zu nutzen.

Workaround 1: Der E-Mail-Export (Die Notlösung als Archiv)

Du kannst einzelne Chats manuell exportieren, um sie als eine Art Archiv zu sichern.

Öffne den gewünschten WhatsApp-Chat auf deinem Android-Gerät > Tippe auf die drei Punkte oben rechts > Mehr > Chat exportieren. Wähle, ob du Medien einschließen willst und sende die erstellte ZIP-Datei an deine eigene E-Mail-Adresse.

Vorteile: Absolut kostenlos und einfach.

Nachteile: Dies ist keine echte Übertragung. Du kannst die Chats nicht in WhatsApp auf deinem iPhone importieren. Du hast lediglich eine Textdatei und die Mediendateien, die du auf dem PC oder iPhone ansehen kannst. Für die meisten Nutzer ist das keine zufriedenstellende Lösung.

Ähnliche Artikel: WhatsApp-Export von mehr als 40000 Nachrichten

Workaround 2: Das iPhone doch zurücksetzen (Der aufwendige, aber kostenlose Weg)

Wenn du den Aufwand nicht scheust, ist dies der einzige Weg, um deine Chats vollständig und kostenlos nachträglich zu übertragen.

1. Backup erstellen: Erstelle ein vollständiges iCloud-Backup deines bereits eingerichteten iPhone 17 (Einstellungen > [Dein Name] > iCloud > iCloud-Backup). Damit sicherst du alle Apps, Fotos und Einstellungen, die du bereits vorgenommen hast.

2. iPhone zurücksetzen: Gehe zu Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen.

3. Transfer durchführen: Richte das iPhone neu ein und nutze die oben beschriebene offizielle Methode mit der “Auf iOS übertragen”-App, um deine WhatsApp-Daten von Android zu migrieren.

4. WhatsApp installieren und verifizieren: Installiere WhatsApp aus dem App Store. Öffne die App und verifiziere deine Telefonnummer. Du wirst gefragt, ob du den Chatverlauf von Android wiederherstellen möchtest. Bestätige dies und warte, bis alle Chats importiert sind.

5. Backup wiederherstellen: Wähle nach dem WhatsApp-Transfer im Einrichtungsprozess die Option “Aus iCloud-Backup wiederherstellen”, um deine zuvor gesicherten Apps und Daten zurückzuholen.

Dieser Weg funktioniert, ist aber zeitaufwendig und erfordert Sorgfalt.

Vorteile: Kostenlose Lösung, alle Chats landen vollständig auf dem iPhone.

Nachteile: Relativ aufwendig, erfordert zwei iPhone-Resets. Außerdem berichten Nutzer, dass die Übertragung manchmal bei “1 Minute verbleibend“hängen bleibt.

WhatsApp direkt und nachträglich von Android aufs iPhone übertragen mit iCareFone Transfer

Wenn die offiziellen Methoden nicht ausreichen oder du dein iPhone nicht zurücksetzen möchtest, gibt es eine einfache und sichere Alternative: iCareFone Transfer von Tenorshare. Damit kannst du WhatsApp von Android auf iPhone nachträglich übertragen, ohne Datenverlust und ohne Werkseinstellungen.

Warum iCareFone Transfer?

● Du kannst WhatsApp-Daten direkt übertragen, ohne dein iPhone neu einzurichten.

● Chats, Bilder, Videos, Sprachnachrichten und Anhänge werden vollständig übertragen.

● Unterstützt auch die Wiederherstellung vorhandener WhatsApp-Backups aus Google Drive .

● In wenigen Schritten abgeschlossen, ideal für Nutzer ohne Technikkenntnisse.

● Unterstützt iOS 26 sowie über 5000 Android-Modelle (Samsung, Huawei, Xiaomi usw.).

So funktioniert’s:

1. Lade iCareFone Transfer auf deinen PC oder Mac herunter. Verbinde Android-Smartphone und iPhone per USB.

2. Das Programm fordert dich auf, ein WhatsApp-Backup auf deinem Android-Gerät zu erstellen.

3. Wähle die Chats und Medien, die du übertragen möchtest. iCareFone konvertiert die Daten automatisch ins passende iOS-Format.

4. Melde dich mit deiner Telefonnummer an und warte, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Deine Chats erscheinen jetzt direkt in WhatsApp auf dem iPhone, ganz ohne Werksreset.

Damit ist iCareFone Transfer aktuell die komfortabelste Lösung, wenn du deine WhatsApp-Chats von Android auf iPhone nachträglich übertragen willst, ohne Risiko und ohne Datenverlust.

Fazit: Welche Methode ist die beste für dich?

Mit diesem Verfahren kannst du WhatsApp-Chats von Android auf das iPhone nachträglich übertragen, kostenlos und ohne sofortiges Zurücksetzen.

Deine Situation Empfohlene Lösung Kosten iPhone ist neu oder noch nicht eingerichtet Nutze die offizielle App “Auf iOS übertragen“ direkt bei der Ersteinrichtung des iPhones. Kostenlos iPhone ist bereits eingerichtet und du akzeptierst etwas Aufwand Erstelle ein iCloud-Backup, setze das iPhone zurück und übertrage WhatsApp anschließend mit “Auf iOS übertragen“. Kostenlos Du möchtest Chats nur als Archiv sichern Exportiere einzelne WhatsApp-Chats per E-Mail-Export als Text- und Mediendateien. Kostenlos iPhone ist eingerichtet und es soll schnell & ohne Zurücksetzen gehen Verwende eine professionelle Drittanbieter-Software für die nachträgliche Übertragung. Ca. 20–40 €

Mit diesen Methoden kannst du deine WhatsApp-Chats von Android auf iPhone nachträglich übertragen und deine Nachrichten sicher behalten.