Die neue Pixel 10-Serie: Stabilere Preise, aber klare Sparchancen

Mit dem Pixel 10 und Pixel 10 Pro hat Google im August neue Flaggschiffe vorgestellt. ErgÃ¤nzt werden sie durch das XL-Modell sowie das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Neben den Smartphones prÃ¤sentierte das Unternehmen auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a.

Die wichtigsten technischen Neuerungen betreffen die Kameras und die Leistung: Erstmals erhÃ¤lt das BasisgerÃ¤t eine Triple-Kamera. Zudem kommt der Tensor-G5-Chip zum Einsatz, begleitet von grÃ¶ÃŸeren Akkus und erweiterten KI-Funktionen. Trotz dieser Verbesserungen hat Google die Preise im Vergleich zu den VorgÃ¤ngern kaum angehoben.

Preise im Ãœberblick

â€¢ Pixel 10: ab 899 Euro

â€¢ Pixel 10 Pro: ab 1.099 Euro

â€¢ Pixel 10 Pro XL: ab 1.299 Euro

â€¢ Pixel 10 Pro Fold: ab 1.899 Euro

WÃ¤hrend das Standardmodell preislich direkt mit Samsungs Galaxy S25 konkurriert, bleiben die Pro-Versionen etwas gÃ¼nstiger als Samsungs Ultra-Modelle.

Entwicklung der Nachfrage

Der Markt fÃ¼r Smartphones wird weiterhin von Apple und Samsung bestimmt, die gemeinsam Ã¼ber 70 % der Nachfrage auf idealo ausmachen. Google folgt mit einem Anteil von konstant 7 bis 10 %, meist knapp hinter Xiaomi. Besonders erfolgreich sind die MittelklassegerÃ¤te der a-Serie, wÃ¤hrend Foldables bislang nur eine kleine Rolle spielen.

Mit dem Pixel 10 Pro Fold kÃ¶nnte sich dies Ã¤ndern â€“ sicher ist das aber nicht. Klar ist dagegen, dass sich die neuen GerÃ¤te schnell im Preis nach unten bewegen werden.

Erwartete PreisverlÃ¤ufe

â€¢ Pixel 10 : Schon nach zwei Monaten wird ein Preisnachlass von rund 130 Euro erwartet. Nach vier Monaten kÃ¶nnten KÃ¤ufer Ã¼ber 200 Euro sparen. Bis Jahresende dÃ¼rfte der Preis unter 700 Euro sinken, nach rund zehn Monaten sogar unter 600 Euro.

â€¢ Pixel 10 Pro : Hier rechnen wir nach zwei Monaten mit einem Preis unter 1.000 Euro. Nach vier Monaten kÃ¶nnte das GerÃ¤t etwa 880 Euro kosten. Auf lÃ¤ngere Sicht erwarten wir Preise unter 800 Euro nach einem halben Jahr und knapp unter 700 Euro nach elf Monaten.

Fazit

Google schafft es, technische Verbesserungen ohne groÃŸe PreiserhÃ¶hungen umzusetzen. Im direkten Vergleich bleibt man damit gÃ¼nstiger als Samsung, auch wenn die Marktanteile nach wie vor kleiner ausfallen. FÃ¼r KÃ¤ufer lohnt sich das Warten in jedem Fall, da die Preissenkungen frÃ¼h einsetzen.