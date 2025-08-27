Die neue Pixel 10-Serie: Stabilere Preise, aber klare Sparchancen

Mit dem Pixel 10 und Pixel 10 Pro hat Google im August neue Flaggschiffe vorgestellt. ErgÃ¤nzt werden sie durch das XL-Modell sowie das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Neben den Smartphones prÃ¤sentierte das Unternehmen auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a.

Die wichtigsten technischen Neuerungen betreffen die Kameras und die Leistung: Erstmals erhÃ¤lt das BasisgerÃ¤t eine Triple-Kamera. Zudem kommt der Tensor-G5-Chip zum Einsatz, begleitet von grÃ¶ÃŸeren Akkus und erweiterten KI-Funktionen. Trotz dieser Verbesserungen hat Google die Preise im Vergleich zu den VorgÃ¤ngern kaum angehoben.

Preise im Ãœberblick

â€¢ Pixel 10: ab 899 Euro
â€¢ Pixel 10 Pro: ab 1.099 Euro
â€¢ Pixel 10 Pro XL: ab 1.299 Euro
â€¢ Pixel 10 Pro Fold: ab 1.899 Euro

WÃ¤hrend das Standardmodell preislich direkt mit Samsungs Galaxy S25 konkurriert, bleiben die Pro-Versionen etwas gÃ¼nstiger als Samsungs Ultra-Modelle.

Entwicklung der Nachfrage

Der Markt fÃ¼r Smartphones wird weiterhin von Apple und Samsung bestimmt, die gemeinsam Ã¼ber 70 % der Nachfrage auf idealo ausmachen. Google folgt mit einem Anteil von konstant 7 bis 10 %, meist knapp hinter Xiaomi. Besonders erfolgreich sind die MittelklassegerÃ¤te der a-Serie, wÃ¤hrend Foldables bislang nur eine kleine Rolle spielen.

Mit dem Pixel 10 Pro Fold kÃ¶nnte sich dies Ã¤ndern â€“ sicher ist das aber nicht. Klar ist dagegen, dass sich die neuen GerÃ¤te schnell im Preis nach unten bewegen werden.

Erwartete PreisverlÃ¤ufe

â€¢ Pixel 10: Schon nach zwei Monaten wird ein Preisnachlass von rund 130 Euro erwartet. Nach vier Monaten kÃ¶nnten KÃ¤ufer Ã¼ber 200 Euro sparen. Bis Jahresende dÃ¼rfte der Preis unter 700 Euro sinken, nach rund zehn Monaten sogar unter 600 Euro.
Bildquelle: Idealo.de

â€¢ Pixel 10 Pro: Hier rechnen wir nach zwei Monaten mit einem Preis unter 1.000 Euro. Nach vier Monaten kÃ¶nnte das GerÃ¤t etwa 880 Euro kosten. Auf lÃ¤ngere Sicht erwarten wir Preise unter 800 Euro nach einem halben Jahr und knapp unter 700 Euro nach elf Monaten.
Bildquelle: Idealo.de

Fazit

Google schafft es, technische Verbesserungen ohne groÃŸe PreiserhÃ¶hungen umzusetzen. Im direkten Vergleich bleibt man damit gÃ¼nstiger als Samsung, auch wenn die Marktanteile nach wie vor kleiner ausfallen. FÃ¼r KÃ¤ufer lohnt sich das Warten in jedem Fall, da die Preissenkungen frÃ¼h einsetzen.

