Die neue Pixel 10-Serie: Stabilere Preise, aber klare Sparchancen

Mit dem Pixel 10 und Pixel 10 Pro hat Google im August neue Flaggschiffe vorgestellt. ErgÃ¤nzt werden sie durch das XL-Modell sowie das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Neben den Smartphones prÃ¤sentierte das Unternehmen auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a.
Die wichtigsten technischen Neuerungen betreffen die Kameras und die Leistung: Erstmals erhÃ¤lt das BasisgerÃ¤t eine Triple-Kamera. Zudem kommt der Tensor-G5-Chip zum Einsatz, begleitet von grÃ¶ÃŸeren Akkus und erweiterten KI-Funktionen. Trotz dieser Verbesserungen hat Google die Preise im Vergleich zu den VorgÃ¤ngern kaum angehoben.
Preise im Ãœberblick
WÃ¤hrend das Standardmodell preislich direkt mit Samsungs Galaxy S25 konkurriert, bleiben die Pro-Versionen etwas gÃ¼nstiger als Samsungs Ultra-Modelle.
Entwicklung der Nachfrage
Der Markt fÃ¼r Smartphones wird weiterhin von Apple und Samsung bestimmt, die gemeinsam Ã¼ber 70 % der Nachfrage auf idealo ausmachen. Google folgt mit einem Anteil von konstant 7 bis 10 %, meist knapp hinter Xiaomi. Besonders erfolgreich sind die MittelklassegerÃ¤te der a-Serie, wÃ¤hrend Foldables bislang nur eine kleine Rolle spielen.
Mit dem Pixel 10 Pro Fold kÃ¶nnte sich dies Ã¤ndern â€“ sicher ist das aber nicht. Klar ist dagegen, dass sich die neuen GerÃ¤te schnell im Preis nach unten bewegen werden.
Erwartete PreisverlÃ¤ufe
Fazit
Google schafft es, technische Verbesserungen ohne groÃŸe PreiserhÃ¶hungen umzusetzen. Im direkten Vergleich bleibt man damit gÃ¼nstiger als Samsung, auch wenn die Marktanteile nach wie vor kleiner ausfallen. FÃ¼r KÃ¤ufer lohnt sich das Warten in jedem Fall, da die Preissenkungen frÃ¼h einsetzen.