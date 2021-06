Europa im FuÃŸball-Fieber

Europa im Fußball-Fieber Christoph Lumetzberger

König Fußball ist endlich zurück! 24 Nationen kämpfen bei der EURO 2020 um den Titel. Wir haben alle Infos für Sie parat.

Eigentlich hätte sie bereits im vergangenen Sommer über die Bühne gehen sollen – die UEFA EURO 2020. Allerdings machte die Corona-Pandemie der Fußball-Europameisterschaft einen Strich durch die Rechnung und die UEFA als Veranstalter sah sich außerstande, das Turnier stattfinden zu lassen. Stattdessen verschob man es um ein Jahr und nun scheint der Länderkampf endlich stattfinden zu können. Irgendwo zwischen Normalität und Ausnahmezustand, zwischen Impfungen, Tests und Maskenpflicht werden die Spiele ausgetragen werden. Und auch wenn viele Kritiker die Ansage der UEFA, in jedem Fall Zuschauer in die Stadien einlassen zu wollen, skeptisch beäugen, so kann sich wohl kein Fußballfan der Tatsache verwehren, freudige Gefühle zu verspüren, wenn die Stadien endlich nicht mehr eine Geister-, sondern eine Geräuschkulisse zu bieten haben.

Deutschland in Hammergruppe

Die DFB-Elf kämpft ja seit dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 mit sinkenden Sympathiebekundungen der treuen Anhängerschaft und der scheidende Teamchef Jogi Löw steht trotz bevorstehendem Abschied nach der EM vor seiner wohl härtesten Prüfung. Er muss den Spagat schaffen, trotz des eigenen, endenden Weges sein Team zu motivieren und eine schlagkräftige Truppe für den Titelkampf zu formen. Denn bei den letzten drei Europameisterschaften kam die DFB-Elf immer zumindest bis ins Halbfinale, wenngleich es für den Titel seit 1996 nicht mehr ­gereicht hat. Vielleicht ein gutes Omen, dass das letzte, gewonnene Endspiel der DFB-Elf an eben jenem Ort stattfand, wo auch am 11. Juli 2021 das Finale ausgetragen wird, nämlich in London. Sogar im Wembley-Stadion, wenngleich das Stadion des Triumphs von 1996 inzwischen einem prunkvollen Neubau gewichen ist. Einfach wird es für Deutschland in keiner Weise, dies hat bereits die Auslosung ergeben. In der Gruppe F warten für Jogis Jungs mit Frankreich und Portugal nämlich sowohl der regierende Welt-, als auch der aktuelle Europameister.

Gute Chancen für die Nachbarn

Aber auch die anderen deutschsprachigen Länder haben attraktive, wenn auch nicht unlösbare Gruppen erwischt. Österreich trifft in Gruppe C auf die Niederlande, die Ukraine und Nordmazedonien, die Schweiz bekommt es in Gruppe A mit Italien, Wales und der Türkei zu tun. Da auch vier der sechs Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen werden, dürfen sich beide Teams durchaus berechtigte Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen.

Auf den kommenden Seiten finden Sie alle wichtigen Informationen, wie und wo Sie die Matches zu sehen bekommen. Außerdem haben wir für Sie alle Fakten zu den Spielen und den Spielorten zusammengetragen. Und schließlich finden Sie in der Heftmitte einen Spielplan zum Herausnehmen. So verpassen Sie garantiert kein Match. Wir ­wünschen einen schönen Fußballsommer und Ihrem Lieblingsteam viel Erfolg!

Hier sehen Sie die Spiele!

DEUTSCHLAND

Eines vorweg: Im Gegensatz zu Spielen aus der UEFA Champions League oder der Bundesliga, wo der Fußballfan um ein Pay-TV-Abo nicht herumkommt, findet der überwiegende Teil der Fußball EM im frei empfangbaren Fernsehen statt. ARD und ZDF teilen sich insgesamt 41 Spiele, die abwechselnd auf den zwei Sendern übertragen werden. Allerdings gibt es auch zehn Spiele der Vorrunde, die exklusiv auf Magenta TV zu sehen sein werden. Der TV-Ableger der Deutschen Telekom zeigt sogar alle 51 Spiele live, in voller Länge und in UHD. Welche Begegnungen ausschließlich bei Magenta TV laufen werden, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Nur eines ist sicher: Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft müssen vertraglich bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.

Apropos: ARD und ZDF bieten ihre jeweiligen Spiele nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch in den hauseigenen ­Mediatheken zum kostenlosen Streamen an. Die Vorrunden-

Matches von Deutschland gegen Frankreich (15.6.) und Ungarn (23.6.) laufen im ZDF, das Spiel gegen Europameister Portugal hingegen in der ARD.

ÖSTERREICH

Während der öffentlich-rechtliche ORF sich zunächst die Übertragungsrechte an allen 51 EM-Begegnungen sichern konnte, gab die Mediengruppe Österreich im April 2021 bekannt, sich mit dem ORF auf eine Sublizenz verständigt zu haben. Konkret bedeutet dies, dass neun Spiele bei oe24.tv, dem hauseigenen Sender des Fellner-Medienimperiums, gezeigt werden. Sechs Spiele davon exklusiv, drei in Kooperation mit dem Österreichischen Rundfunk. Die sechs Exklusivspiele sind die Parallelpartien zum Ende der Gruppenphase, außerdem zeigt oe24.tv noch das Eröffnungsspiel Türkei – Italien (11.6.), Deutschland – Frankreich (15.6.) sowie Deutschland – Portugal (23.6.) in Kombination mit dem ORF. Dort laufen hingegen alle weiteren Spiele exklusiv, darunter auch alle Matches des ÖFB-Teams.

SZHWEIZ

Fußballfans in der Schweiz haben es am einfachsten. Kurz gesagt: Das Schweizer Fernsehen zeigt sämtliche Spiele der UEFA EURO 2020 live und in voller Länge.

HARDWARE: TV-Gerät Nokia TV 5500A

Im Vorfeld eines großen Fußball-Events im Sommer wechseln viele technikbegeisterte Fans ihre angestaubte Flimmerkiste aus. Auch in diesem Jahr wird dies nicht anders sein und ­zahlreiche Smart-TVs werden über den Ladentisch wandern. Aus dem umfangreichen Markt der 55-Zöller haben wir uns den 5500A von Nokia herausgesucht, der uns vor allem mit seiner Anschlussvielfalt und seinem attraktiven Preis neugierig gemacht hat.

Sie werden jetzt zurecht fragen: Nokia? Machen die nicht Smartphones? Und ja, Sie haben natürlich recht. Und doch stimmt es nicht mehr so ganz. Denn genau genommen gehört der Markenname mittlerweile HMD Global, einem finnischen Unternehmen, das den Markennamen Nokia an diverse Auftragsfertiger sublizenziert. Im Fernsehergeschäft ist dies ­StreamView aus Wien, die die Geräte fertigen lassen und gegen Lizenzgebühren ihre Fernseher mit dem bekannten Markennamen versehen dürfen. Eine Win-win-Situation für beide Seiten.

Solide und umfangreich

Der Nokia 5500A kam sicher und unbeschädigt in der Redaktion an und wir machten uns umgehend über den Fernseher her. In Windeseile hatten wir das Gerät ausgepackt, den Standfuß befestigt und die Kabel für Sat-TV und Kabelfernsehen ­angeschlossen. Der Einrichtungsprozess ging sehr einfach vonstatten, wir machten einen Sendersuchlauf und verbanden das Gerät mit dem hauseigenen WLAN-Netzwerk. Danach setzten wir uns auf die Couch und probierten uns durch den TV. Unser Testexemplar verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 140 Zentimeter (55 Zoll) und ist ideal bei einem Abstand von zweieinhalb bis drei Metern zwischen Gerät und Zuschauer. Wer weiter weg oder näher sitzt, der kann aber auch zu Modellen zwischen 32 und 75 Zoll greifen. Die Bildqualität des UHD-Modells ist solide, der Screen ist kontraststark und die Farben wirken natürlich. Allerdings bleichen Farbe und Kontrast etwas aus, wenn man nicht mittig vor dem 5500A sitzt und von der Seite darauf blickt. Für einen Flachbildfernseher ist der Sound in Ordnung, auch wenn wir gerne das optische Kabel für die Surroundanlage in den Anschluss steckten.

Apropos Anschlüsse: Eindeutig das große Plus des ­Gerätes. Neben vier HDMI-Ports sind noch ein VGA-, AV- und sogar zwei USB-Anschlüsse verbaut. Stecken Sie daran eine Festplatte an, wird der TV zum Videorekorder. Auch an smarten Funktionen mangelt es nicht. Googles Android TV läuft flüssig, das Bedientempo ist hoch und Apps wie Netflix, Prime Video, YouTube oder Disney+ sind selbstverständlich ebenso an Bord wie eine integrierte Chromecast-Funktion. Die Tasten der Fernbedienung haben einen guten Druckpunkt und sie sind sogar hintergrundbeleuchtet, was gerade beim Fernsehen in abgedunkelten Räumen einen echten Mehrwert bietet, gerade auch deshalb, weil auf der Fernbedienung viele Knöpfe angebracht wurden.

Fazit

StreamView baute mit dem Nokia 5500A einen bodenständigen und schicken Fernseher fürs Wohn- oder Schlafzimmer. ­Dieser punktet mit großer Anschlussvielfalt, flottem ­Android-TV und einem angemessenen Preis.

STREAMING: Chromecast

Viele Smart TVs laufen mit eigenen Betriebssystemen und so manch betagteres Gerät muss ohnehin noch gänzlich auf smarte Funktionen verzichten. Das macht es mitunter etwas umständlich, Inhalte direkt vom PC oder Smartphone auf das Gerät zu streamen. Der Chromecast von Google schafft hier Abhilfe. Das kleine Helferlein wird einfach in einen freien HDMI-Slot gesteckt und verwandelt auch die älteste Flimmerkiste in ein smartes Schmuckstück. Über ein Browser-Plugin oder einen eigenen Button in kompatiblen Apps lassen sich Medieninhalte schnell und einfach auf das Fernsehgerät übertragen.

Preis: 29,00 Euro (idealo.de,

18.05.21) / Lieferumfang: HDMI-Kabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Netzteil / Anschlüsse: HDMI, Micro-USB / Konnektivität: Bluetooth

Streaming: Amazon Fire TV Stick

Der Funktionsumfang des Fire TV von Amazon ähnelt dem des rechts stehenden Chromecast in vielen Belangen, natürlich werden hier aber die Amazon-eigenen Angebote hervorgehoben. Das bedeutet auch, dass Nutzer von Amazon Prime mit diesem Stick wohl besser beraten sind. Mit „DAZN“ oder „Sky“ sind auch bekannte Anbieter von Sportsendungen mit einer eigenen App vertreten. Praktisch: Fire TV ist mit Amazons Alexa kompatibel, lässt sich also mittels Sprachbefehlen steuern.

Preis: 34,95 Euro (idealo.de,

18.05.21) / Lieferumfang: Fernbedienung, Batterien, HDMI-Kabel, HDMI-Extender, USB-Kabel, Bedienungsanl., Netzteil / Konnektivität: Bluetooth

Beamer: Anker Nebula Capsule Max

Der Capsule Max lässt sich aufgrund seiner kompakten Größe und des geringen Gewichts von knapp 740 Gramm mühelos in jeder Tasche transportieren und unterwegs verwenden. Der eingebaute 2 GB-Arbeitsspeicher sorgt dafür, dass der Beamer zügig auf Befehle reagiert. Als besonders praktisch ­empfanden wir in unserem Test die Autofokus-Funktion, die das ­projizierte Bild innerhalb weniger Augenblicke scharf stellt. Der 9700 mAh starke Akku versorgt den Miniaturprojektor bis zu 3,5 Stunden lang mit Energie. Alternativ kann der Capsule Max auch an die Steckdose angeschlossen werden.

Preis: 429,99 Euro (Idealo.de) / Maße: 15 x 8 cm / Gewicht: 737 g / Helligkeit: 200 Lumen / Anschlüsse: HDMI, USB, AUX / Akku: 9.700 mAh / Konnektivität: WLAN, Bluetooth

Soundbar: Philips TAB8505/10

Das schönste Bild einer Fußballübertragung ist nur die Hälfte wert, wenn der dazugehörige Sound nicht passt. Daher verstärkt man am besten den Flachbildschirm im Wohnzimmer, der aufgrund der Bauart meistens einen etwas mauen Sound liefert, mit einer entsprechenden Soundbar. Stellvertretend für viele potente Produkte auf dem Markt haben wir uns für den Klangverbesserer von Philips entschieden. Sounds klingen wuchtiger, gesprochene Inhalte klarer und Bässe donnern in Richtung des Fußballfans. Außerdem können Alexa-fähige Geräte Musik über die Soundbar wiedergeben.

Preis: 295,00 Euro (Idealo.de) / Leistung: 240 Watt / Lieferumfang: Soundbar, Fernbedienung, Subwoofer, Netzkabel, Wandhalterung, Kurzanleitung

Mit diesen Apps bleiben sie am Ball!

EURO 2020 Offiziell

Die offizielle App der UEFA hält alle wichtigen Informationen für Fußballfans bereit. Spielplan, Kader der Nationalteams, einen großzügigen Newsbereich sowie Informationen für Besucher*innen der Spiele sind in der kostenlosen App für iOS und Android enthalten.

Flashscore

Stellvertretend für zahlreiche Fußball-Apps haben wir Flashscore ausgewählt. Die App ist einfach aufgebaut, liefert alle Ergebnisse und Tore – nicht nur, aber auch – der Europameisterschaft in Sekundenschnelle auf das Smartphone. Damit verpassen Sie kein Tor Ihres Lieblingsteams.

Zattoo

Streaminganbieter Zattoo ist es gelungen, die Verzögerung zwischen linearem Fernsehsignal und Streaming von rund einer halben Minute auf etwa zehn Sekunden zu drücken. Damit müssten Streamer künftig den deutschen Führungstreffer nicht zuerst aus der Nachbarwohnung feiern, sondern sind selbst live dabei.

Kicktipp

Egal ob im Büro, in der Fabrik oder bei Familien und Freunden: Mit der App Kicktipp können Sie spannende ­Tippgemeinschaften organisieren und Ihr ganz persönliches EM-Tippspiel veranstalten. Die App ist kostenlos, einfach zu bedienen und für Android und iOS erhältlich.

DFB

Dem DFB-Team zu jeder Zeit ganz nahe sein? Mit der offiziellen DFB-App kein Problem. Darin finden Fans News rund um das Team von Jogi Löw, alle aktuellen Ansetzungen, ein Tippspiel aber auch Videos und Bildergalerien rund um „Die Mannschaft“.

Lieferando

Fußballfans zu Besuch aber kein Essen daheim? Kein Problem! Mit Lieferando finden Sie garantiert den richtigen Lieferdienst für die hungrige Meute. Jetzt müssen Sie nur noch hoffen, dass es nicht ausgerechnet dann an der Türe klingelt, wenns gerade spannend wird.

Wettanbieter

Sie sind sicher, dass Deutschland sein Auftaktspiel gegen Frankreich gewinnt? Oder Sie trauen Portugal die Titelverteidigung zu? Auf diese und hunderte andere Ereignisse können Sie bei den zahlreichen Wettanbietern Tipps platzieren. Beachten Sie jedoch, dass aufgrund der ­Regularien von App und Play Store keine Apps mehr in den Stores zu finden sind, stattdessen empfehlen wir den Wechsel zu den mobilen Seiten, die wir in den QR-Codes links verlinkt haben.

