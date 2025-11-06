Im Test: Belkin Auto-Tracking Stand Pro mit DockKit Tillmann Braun

Smarter Kameramann fÃ¼rs iPhone

Als Tochterunternehmen des iPhone-Herstellers Foxconn profitiert Belkin seither von den besten Kontakten zu Apple. Mit dem neuen Auto-Tracking-Stand mit Apples DockKit-Funktion bietet Belkin alles, was man sich als iPhone-User wÃ¼nschen kann.

Das Gadget nutzt die neue Apple DockKit-Technologie, die von allen iPhones ab iOS 17 (iPhone 12 bis 16) unterstÃ¼tzt wird. Sobald das iPhone an der magnetischen Halterung (MagSafe) befestigt wird, wird das Produkt vom iPhone erkannt und seine Funktionen wie automatische Objektverfolgung, Panoramen oder Zeitrafferaufnahmen ermÃ¶glicht. Dieser innovative iPhone-StÃ¤nder verwandelt sich also ganz automatisch in einen intelligenten Kameramann fÃ¼r Videokonferenzen, Live-streams oder andere Anwendungen. Die Einrichtung ist denkbar unkompliziert und die Kopplung erfordert kein zusÃ¤tzliche App. Die Bedienung erfolgt Ã¼ber einen einzigen Knopf, der die Tracking-Funktion aktiviert oder deaktiviert.

Apple-typisches Design und Top-Verarbeitung

Der StÃ¤nder besticht durch ein modernes, minimalistisches Design und eine hochwertige Verarbeitung. Die stabile Basis sorgt fÃ¼r einen sicheren Stand, wÃ¤hrend die MagSafe-Magneten das iPhone gut festhalten. Der Auto-Tracking Stand Pro erlaubt eine 360Â°-Rotation und einen 90Â°-Neigungswinkel bei der Objektverfolgung.

Dauernutzung willkommen â€“ auch unterwegs

Video-Telefonate sind Stromfresser. Darum bietet der iPhone-Halter eine integrierte Ladefunktion mit 15 Watt, um das iPhone wÃ¤hrend der Nutzung stetig aufzuladen. Ein integrierter Akku ermÃ¶glicht auch eine Nutzung von bis zu fÃ¼nf Stunden ohne Stromanschluss, was es auch fÃ¼r den mobilen Einsatz prÃ¤destiniert.



Foto: Hersteller

Fazit:Â Der Belkin Auto-Tracking Stand Pro mit DockKit ist eine gelungene Kombination aus Design, FunktionalitÃ¤t und Benutzerfreundlichkeit. FÃ¼r iPhone-Nutzer, die regelmÃ¤ÃŸig Videoanrufe tÃ¤tigen oder Inhalte erstellen, ist diese Halterung genial.

Preis: EUR 179,99 / Funktionen: 360Â°-Gesichts-, KÃ¶rper- und Bewegungserkennung, motorisierte 90Â°-Auto-Neigung, 15â€¯Watt MagSafe-Wireless-Charging, integrierter Akku / http://belkin.com

Gesamtnote: Hervorragend 96%