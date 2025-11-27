Native Apps vs. Web Apps: der Kampf um die Android-Vorherrschaft 2025

Der App-Markt entwickelt sich stetig weiter und bereits jetzt gibt es Millionen von Anwendungen fÃ¼r die unterschiedlichsten BedÃ¼rfnisse. Allerdings handelt es sich hierbei nicht ausschlieÃŸlich um Native Apps beziehungsweise Apps, die direkt auf dem Betriebssystem installiert werden. Web Apps erfreuen sich ebenfalls einer zunehmenden Beliebtheit. Streng genommen sind sie sogar so populÃ¤r, dass Experten von einem regelrechten Kampf um die Vorherrschaft innerhalb des Android-Ã–kosystems sprechen.

Warum Native Apps lange Zeit den Markt dominierten

Native Apps waren Ã¼ber viele Jahre hinweg die unangefochtene Nummer 1. Das ist verstÃ¤ndlich, da sie tief in das System integriert sind und Zugriff auf die Hardware des GerÃ¤ts haben. Dies Ã¤uÃŸert sich in einer guten Performance. Da einige Native Apps sogar offline genutzt werden kÃ¶nnen, haben sie einen klaren Vorteil gegenÃ¼ber Web Apps. Generell ist die Benutzererfahrung in der Regel deutlich besser. Native Apps ermÃ¶glichen hÃ¤ufig eine individuelle Anpassung an die persÃ¶nlichen BedÃ¼rfnisse â€“ zum Beispiel im Hinblick auf Bewegungen, Gesten und OberflÃ¤chen.

Wieso Web Apps 2025 langsam aufholen

Trotz der klaren Vorteile von Native Apps holen Web Apps 2025 auf, denn entgegen der weitlÃ¤ufigen Meinung handelt es sich keineswegs nur um Websites. Vielmehr ist es mittlerweile so, dass viele Web Apps in Websites integriert werden. Das zeigt sich wunderbar daran, wie wir Spielautomaten online nutzen. Die meisten Automatenspiele laufen direkt im Browser, sodass keine separate Installation notwendig ist. Zudem sind sie plattformunabhÃ¤ngig, weswegen sie sowohl auf Android als auch auf anderen Betriebssystemen wie iOS oder Windows funktionieren. Selbst um Updates brauchen wir uns nicht zu sorgen. Diese Verantwortung liegt ganz allein beim Anbieter.

Google treibt die Entwicklung von Web Apps konsequent voran

Es ist kein Geheimnis, dass Google als Tech-Gigant eine fÃ¼hrende Rolle in der Digitalisierung einnimmt. Die groÃŸe Rolle des Konzerns bei der Entwicklung von Web Apps ist trotzdem nur wenigen bewusst. Dabei ist Google einer der grÃ¶ÃŸten BefÃ¼rworter der sogenannten Progressive Web Apps (PWAs) und investiert groÃŸe Summen in deren Verbreitung. Im Grunde sind PWAs nichts anderes als herkÃ¶mmliche Web Apps. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass sie sich wie Native Apps verhalten. Dies Ã¤uÃŸert sich etwa durch eine hÃ¶here Benutzerfreundlichkeit, was maÃŸgeblich zur PopularitÃ¤t der Apps beigetragen hat. An dieser Stelle gilt es, The Chromium Projects zu nennen. Dabei handelt es sich um eine Open-Source-Initiative, die den technischen Grundstein fÃ¼r viele Browserfunktionen und damit auch Web Apps legt.

Web Apps stoÃŸen nach wie vor auf viele Grenzen

Trotz aller Fortschritte kÃ¶nnen sich Web Apps bislang nicht gegen Native Apps durchsetzen und sie wirklich verdrÃ¤ngen, werden sie wohl nie. Ein groÃŸes Problem bleibt die Hardware-Limitierung, was sich beispielsweise bei professionellen Bild- oder Videobearbeitungsprogrammen bemerkbar macht. Ein weiteres Manko ist der eingeschrÃ¤nkte Hintergrundbetrieb. Web Apps kÃ¶nnen im Hintergrund nur schwer komplexe Prozesse durchfÃ¼hren, was ihre EinsatzmÃ¶glichkeiten einschrÃ¤nkt. Nicht zuletzt gilt es, Sicherheitsbedenken wie die OWASP Top 10 zu nennen. Prinzipiell kÃ¶nnen Web Apps durchaus sicher gestaltet werden. Ihre Sicherheit reicht jedoch nicht an die von Native Apps heran, weswegen Banken und andere Unternehmen weiterhin auf klassische Anwendungen zurÃ¼ckgreifen.

Im Kampf um die Android-Vorherrschaft gibt es keinen klaren Sieger

Zumindest 2025 lÃ¤sst sich kein klarer Sieger ausmachen. Native Apps sind weiterhin sehr gefragt, aber ihre ExklusivitÃ¤t im Android-Ã–kosystem haben sie lÃ¤ngst verloren, da inzwischen auch Web Apps Ã¤uÃŸerst beliebt sind. Doch nur weil es keinen klaren Gewinner gibt, heiÃŸt das nicht, dass sich keine Bereiche finden, in denen eine der beiden App-Arten dominiert. Geht es etwa um Gaming, Sicherheitssoftware oder Bild- und Videobearbeitungsprogramme, haben Native Apps die Nase vorn. Wer hingegen Programme fÃ¼r einfache und schnelle Aufgaben nutzen mÃ¶chte, kann mit einer Web App nichts falsch machen. Selbst einfache UnternehmenslÃ¶sungen funktionieren wunderbar Ã¼ber den Browser.