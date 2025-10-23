Im Test: emporia SMART.7lite Philipp Lumetsberger

Mit dem Smart 7 Lite stellt Emporia ein Modell vor, das speziell fÃ¼r Einsteiger und Senioren entwickelt wurde, dabei aber auch technisch versiertere Nutzer nicht auÃŸen vor lÃ¤sst. Ziel des Herstellers ist es, die HÃ¼rde in der digitalen Welt zu senken, ohne dabei auf moderne Standards verzichten zu mÃ¼ssen.

Kompakt und handlich

Das Smartphone ist mit einem 5,45 Zoll groÃŸen Display ausgestattet. Dank seiner kompakten Abmessungen liegt es angenehm in der Hand und kann auch von Personen mit kleineren HÃ¤nden problemlos bedient werden. Die AuflÃ¶sung des Bildschirms von 1.440 x 720 Pixeln ist zwar niedriger als bei aktuellen Top-GerÃ¤ten, reicht im Alltag vÃ¶llig aus. Die Inhalte werden scharf dargestellt, die Farben wirken kontrastreich und die Lesbarkeit ist auch bei Sonneneinstrahlung zufriedenstellend.

Im Inneren arbeitet ein Mediatek Octa-Core Prozessor, flankiert von 6 GB Arbeitsspeicher. Diese Kombination sorgt fÃ¼r eine flÃ¼ssige Bedienung. Apps starten ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerung, Multitasking lÃ¤uft stabil und selbst bei mehreren parallel geÃ¶ffneten Anwendungen sind keine Ruckler zu zeichnen. Der Speicher ist mit 128 GB groÃŸzÃ¼gig bemessen und kann per microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden. Damit bietet das Smart 7 Lite auch genÃ¼gend Platz fÃ¼r Fotos, Videos und Apps.

Farbenfroher Einschaltknopf – Der rot eingefÃ¤rbte Power-Button Ã¼berwacht gleichzeitig auch den Fingerabdruckscanner, der das GerÃ¤t zuverlÃ¤ssig entsperrt.

Ausgeliefert wird das GerÃ¤t mit Android 15, was nicht nur fÃ¼r ein modernes Nutzererlebnis sorgt, sondern auch mit Blick auf Sicherheit und Updates von Vorteil ist. Emporia garantiert fÃ¼nf groÃŸe Versions-Updates und fÃ¼nf Jahre Sicherheitsaktualisierungen â€“ ein klares Plus, insbesondere in dieser Preisklasse.

Einfacher Einstieg

Ein Highlight ist der Simple-Modus, der die BenutzeroberflÃ¤che auf das Wesentliche reduziert. GroÃŸe Symbole, eine klare Struktur und eine einfache Navigation erleichtern die Handhabung gerade fÃ¼r Menschen, die bisher wenig Erfahrung mit Smartphones haben. Bei Bedarf kann man jederzeit in den Standard-Android-Modus zurÃ¼ckwechseln, sodass auch fortgeschrittene Nutzer auf ihre Kosten kommen.

Vier gewinnt – Direkt bei den drei Linsen der Hauptkamera wurde der frei programmierbare Notfallknopf platziert. Er lÃ¤sst sich sehr gut erreichen und kann ohne Kraftaufwand gedrÃ¼ckt werden.

UnterstÃ¼tzt wird der Einstieg und das Erlernen der Bedienung durch den Emporia Coach, der in leicht verstÃ¤ndlichen Schritten die wichtigsten Funktionen erklÃ¤rt. ErgÃ¤nzt wird das Bedienkonzept durch das mitgelieferte Smart Cover, das mit vier Schnellwahltasten ausgestattet ist. Diese ermÃ¶glichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen wie Telefonate, Kamera oder die Taschenlampe.

Einfache MenÃ¼fÃ¼hrung

Die eigens entwickelte BenutzeroberflÃ¤che vereinfacht die Bedienung des Mobiltelefons ungemein. Die wichtigsten Apps sind anhand der groÃŸen Symbole einfach zu erkennen.

FÃ¼r zusÃ¤tzliche Sicherheit sorgt der bekannte Notfallknopf. Dieser ist frei programmierbar und kann klassisch fÃ¼r Notrufe genutzt werden, lÃ¤sst sich aber auch mit nÃ¼tzlichen Funktionen wie Sprachassistent oder Taschenlampe belegen. Gerade fÃ¼r Senioren bietet dieser Knopf ein deutliches Plus an Sicherheit.

Solide Kamera und langlebiger Akku

Die Dreifach-Kamera auf der RÃ¼ckseite liefert mit einem 13-Megapixel-Hauptsensor solide Ergebnisse bei guten LichtverhÃ¤ltnissen. Die Farben wirken natÃ¼rlich, Details werden ordentlich und besonders bei PortrÃ¤ts sind die Gesichter klar erkennbar und detailreich wiedergegeben. Bei schwachem Licht nimmt die BildqualitÃ¤t jedoch deutlich ab, was in dieser GerÃ¤teklasse allerdings keine Seltenheit ist.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Akku. Mit einer KapazitÃ¤t von 3.500 mAh erreicht er eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen bei normaler Nutzung. Praktischerweise ist der Akku austauschbar und laut Hersteller fÃ¼r mindestens 1.000 Ladezyklen ausgelegt. Ersatzteile sollen Ã¼ber mindestens sieben Jahre hinweg verfÃ¼gbar sein.

Vorteile Nachteile â€“ Einfache Bedienung

â€“ Lange Updatezeitraum

â€“ Austauschbarer Akku â€“ FotoqualitÃ¤t bei Nacht

â€“ Keine 5G-UnterstÃ¼tzung

â€“ Kein kabelloses Laden

Hersteller Emporia Modell SMART.7lite Preis (TestgerÃ¤t) EUR 249,99

Android-Version 15 CPU-Hersteller Mediatek CPU-Modell MT6765 CPU-Taktung 4x 2,3 GHz, 4x 1,8 GHz GPU-Modell kA Arbeitsspeicher G GB Speicher intern 128 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) 512 GB Kamera (Haupt-/Front) 13 + 0,3 + 2 / 8 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth-Version 5,0 WLAN-Standard a, b, g, n, ac LTE Ja Fingerabdruckscanner Ja NFC Ja Abmessungen 147 x 70,5 x 9,3 mm Gewicht 173 g

Akku-KapazitÃ¤t 3500 mAh Akku tauschbar Ja Laden (kabellos) Nein Schnelladen Nein

Display-GrÃ¶ÃŸe 5,45 Zoll Display-Typ IPS Display-AuflÃ¶sung 1440 x 720 Pixel

Anzeige 4.8 Geschwindigkeit (Leistung) 4,3 Geschwindigkeit (Hardware) 4,3 Akku (Laufzeit) 4,7 Akku (Hardware) 4,4 Merkmale 4.8 Kamera 4,2 : ) 5 Design 4,7

Gesamtnote*: Hervorragend (90 %)

Preis/Leistung: Hervorragend

*Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Display 15 % â€“ Speed â€‹â€‹(Leistungstest) 22 % â€“ Speed â€‹â€‹(Hardware) 10 % â€“ Akku (Laufzeit) 24 % â€“ Akku (Hardware) 4 % â€“ Features 4 % â€“ Kamera 15 % â€“ Verarbeitung 3 % â€“ Design 3 %