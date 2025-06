Wie Sie mit Ihrem Smartphone ETFs kaufen kÃ¶nnen

Wie Sie mit Ihrem Smartphone ETFs kaufen können Redaktion

Es gab eine Zeit, da bedeutete Investieren Treffen mit Beratern, Stapel von Papierkram und stundenlanges Schlangestehen in Banken. Diese Welt verblasst schnell. Heute kann jeder, der ein Smartphone und ein paar Euro übrig hat, mit dem Aufbau eines langfristigen Portfolios beginnen. Wenn Sie den ersten Schritt vor sich hergeschoben haben, erfahren Sie in diesem Leitfaden, wie Sie mit nichts anderem als Ihrem Smartphone mit ETFs beginnen können. Keine Floskeln. Kein Fachchinesisch. Nur die Schritte, auf die es ankommt.



1. ETFs kurz und bündig: Warum sie sinnvoll sind

Um mit dem Investieren anzufangen, brauchen Sie kein Finanzstudium und nicht einmal einen Laptop. Alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone und die richtige App. Exchange Traded Funds (ETFs) bündeln Dutzende oder sogar Hunderte von Aktien, was sie zu einer kostengünstigen Möglichkeit macht, Ihr Risiko zu streuen. Wenn Sie nach einem Einstieg suchen, ist dies der richtige Weg.

Laden Sie eine App wie Trade Republic, Scalable Capital oder Bitpanda herunter. Eröffnen Sie ein Konto, verifizieren Sie Ihre Identität und überweisen Sie etwas Geld. Das war’s. Sie sind bereit, Ihren ersten Fonds zu kaufen. Kein Papierkram. Keine Bürozeiten. Keine Verkaufsanrufe. Nur ein paar Fingertipps, und schon können Sie loslegen.

2. Die Auswahl der richtigen App: Worauf es wirklich ankommt

Die App-Stores sind voll von Investment-Tools, aber nicht alle sind gleich aufgebaut. Einige setzen zuerst auf Kryptowährungen. Andere zielen auf Daytrader ab. Für langfristige Investitionen brauchen Sie einen regulierten Broker mit einer sauberen Schnittstelle, einer transparenten Gebührenstruktur und ohne Druck, in riskante Produkte zu investieren.

Trade Republic zum Beispiel bietet provisionsfreie Trades und eine konzentrierte Benutzererfahrung. Scalable Capital wendet sich an diejenigen, die Automatisierung bevorzugen. Bitpanda kombiniert traditionelle Investitionen mit dem Zugang zu Kryptowährungen, was für diejenigen interessant sein kann, die sich bereits in beiden Bereichen versuchen. Das Wichtigste ist: Die App sollte es einfach machen, zu verstehen, was man kauft und warum.

3. Konto einrichten: Was zu erwarten ist

Die Eröffnung eines Maklerkontos über Ihr Telefon klingt technisch, ist aber größtenteils ganz einfach. Sie geben grundlegende persönliche Daten ein, scannen einen Ausweis und führen vielleicht einen kurzen Videoanruf zur Verifizierung durch.

Die meisten Apps führen eine kurze Eignungsprüfung durch, um sicherzustellen, dass Sie keine komplexen Derivate abschließen, obwohl Sie nur mit der Indexnachbildung beginnen möchten. Wenn Sie nicht wissen, wie diese Prüfungen funktionieren, finden Sie im BaFin-Leitfaden zum Anlegerschutz eine Erklärung, wie regulierte Makler Ihre Erfahrungen bewerten und Sie vor ungeeigneten Produkten schützen müssen.

Bei einigen Brokern können Sie bereits mit 1 € einsteigen. Diese niedrige Einstiegshürde bedeutet, dass Sie die Plattform erkunden und Vertrauen aufbauen können, ohne große Summen zu investieren. Das Ziel ist nicht, den Markt zu timen. Das Ziel ist es, einzusteigen und drin zu bleiben. Reibungslos, beständig und ohne Reibungsverluste.

4. Einzahlung auf Ihr Konto: Von der Bank zum Broker

Die meisten Anlage-Apps stellen die Verbindung zu Ihrer Bank per SEPA-Überweisung her. Einige unterstützen auch sofortige Aufladungen über Dienste wie Apple Pay, Klarna oder sogar Krypto-Wallets. Aber denken Sie nicht zu viel über diesen Schritt nach. Sie überweisen kein Geld an die Wall Street. Sie überweisen einfach Geld von Ihren Ersparnissen auf ein reguliertes, nachvollziehbares Konto.

Achten Sie jedoch unbedingt auf die Einzahlungsgebühren. Einige Plattformen verlangen geringe Beträge für bestimmte Zahlungsarten. Bleiben Sie bei Banküberweisungen, es sei denn, Schnelligkeit ist ein absolutes Muss. Und denken Sie daran, dass Sie durch die Überweisung von Geldmitteln nicht gebunden sind. Sie haben immer noch die volle Kontrolle, bis Sie auf “Kaufen” klicken.

5. Die Auswahl Ihres ersten ETF: Worauf Sie (nicht) achten sollten

Hier kann man leicht überwältigt werden. Es gibt Tausende von Optionen auf dem Markt, die alles von globalen Aktien über saubere Energie bis hin zu Blockchain abdecken. Beginnen Sie einfach. Ein globaler Aktien-Tracker wie der iShares MSCI World oder Vanguard FTSE All-World bietet Ihnen ein breites Engagement mit minimalem Aufwand.

Sie sind nicht allein, wenn Sie schon einmal online nach ETF kaufen gesucht haben und sich in Diagrammen, Begriffen und Abkürzungen verloren fühlten. Der Trick ist, sich auf drei Dinge zu konzentrieren: niedrige Kosten (TER), globale Diversifizierung und ob das Produkt Dividenden reinvestiert. Der Rest kann warten.

6. One-Tap-Investing: Der Kaufprozess

Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, ist der Kaufvorgang in der Regel einfach. Suchen Sie nach dem Produktnamen oder dem ISIN-Code, geben Sie den Betrag ein, den Sie investieren möchten, prüfen Sie die Zusammenfassung und bestätigen Sie. Viele Apps bieten die Möglichkeit, in Teilbeträgen zu investieren. So können Sie für nur 10 € einen Anteil an einem 300-€-Fonds kaufen.

Je nach App werden Trades sofort oder während geplanter Handelsfenster ausgeführt. Sie erhalten eine Bestätigung und können Ihre Bestände sofort verfolgen. Das ist nicht so, als würden Sie etwas bei Amazon bestellen. Ihre Investition wird in Echtzeit Wertänderungen aufweisen. Das ist Teil des Lernprozesses.

7. Einrichten eines Sparplans (optional, aber sinnvoll)

Bei den meisten Brokern können Sie Ihre Einkäufe durch monatliche Sparpläne automatisieren. Diese Automatisierung bedeutet, dass Sie jeden Monat 50 oder 100 € investieren können, ohne einen Finger krumm zu machen. Damit entfällt das Rätselraten über das richtige Timing am Markt, und Sie entwickeln mit der Zeit Disziplin.

Sie können diese Pläne jederzeit unterbrechen, anpassen oder kündigen. Für langfristige Anleger ist dies wohl der klügste Schritt, den Sie machen können. So wird das Investieren von einem einmaligen Experiment zu einer Gewohnheit, wie das Zähneputzen oder das Bezahlen der Miete.

8. Die Leistung im Auge behalten

Ihr App-Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick, wie sich Ihr Portfolio entwickelt. Aber lassen Sie sich nicht von den täglichen Bewegungen Ihre Stimmung diktieren oder Ihr Verhalten beeinflussen. Diese Produkte sind auf Langfristigkeit ausgelegt. Schauen Sie monatlich rein, nicht stündlich. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Beiträge und das Gesamtbild.

Einige Apps bieten Analysen. Dazu gehören Aufschlüsselungen nach Sektor, Land oder Anlageklasse. Nutzen Sie diese, um zu verstehen, was Sie tatsächlich besitzen. Wenn Ihr “globaler” Fonds zu 70 Prozent aus US-Aktien besteht, können Sie sich später entscheiden, ihn auszugleichen. Aber am Anfang ist es wichtig, dass Sie investiert bleiben.

9. Steuern, Gebühren und das Kleingedruckte

Ja, es gibt steuerliche Auswirkungen. In den meisten europäischen Ländern werden Kapitalgewinne und Dividenden besteuert. Einige Makler erledigen die Steuererklärungen automatisch. Andere erwarten, dass Sie Ihr Einkommen selbst erklären. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften oder nutzen Sie ein Steuerprogramm wie Smartsteuer, das in viele Plattformen integriert ist und Sie durch den Meldeprozess führt.

Was die Gebühren betrifft, so sollten Sie darauf achten:

Handelsprovisionen (in der Regel niedrig oder Null)

Fondsverwaltungsgebühren (TER)

Währungsumrechnungskosten (bei Kauf in einer Fremdwährung)

Transparenz ist ein gutes Zeichen. Wenn die App die Gebühren nicht leicht auffindbar macht, ist das ein rotes Tuch.

10. Sie sind nicht zu spät. Du fängst gerade erst an

Es ist leicht zu glauben, dass man den Anschluss verpasst hat, wenn die Märkte schwanken oder die Schlagzeilen düster sind. Bei der Anlage in Indexfonds geht es nicht um Timing. Es geht um Beständigkeit. Ob Sie nun 20 € oder 2.000 € investieren, wichtig ist, dass Sie damit beginnen.

Das Investieren mit dem Smartphone hat die Barrieren beseitigt, die viele Menschen davon abgehalten haben, an der Seitenlinie zu stehen. Jetzt geht es darum, die Gewohnheit zu entwickeln – eine App, eine Investition, ein kleiner Schritt nach dem anderen. Denn so wächst der Reichtum – still und leise im Hintergrund, während Sie Ihr Leben weiterführen.