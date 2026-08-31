Fotobuch in Minuten: MEINFOTO Ã¼berzeugt mit der besten Software im Test Sponsored Post

Ein Fotobuch ist mehr als nur ein Druckprodukt â€“ es hÃ¤lt die schÃ¶nsten Erinnerungen dauerhaft in gedruckter Form fest. FÃ¼r den groÃŸen Fotobuch-Test 2026 hat das Team des SMARTPHONE Magazins zwÃ¶lf Anbieter aus Deutschland unter identischen Bedingungen geprÃ¼ft, vom gÃ¼nstigen Alltagsalbum bis zum edlen Premium-Produkt. Bewertet wurden die Beschaffenheit des Fotobuchs â€“ BildqualitÃ¤t, Verarbeitung und Papier (50 %) â€“, die Preise (25 %) sowie die Gestaltungssoftware (25 %). Denn entscheidend ist nicht nur das fertige Buch, sondern auch der Weg dorthin: Wie intuitiv lÃ¤sst sich das Album im Browser gestalten?

Genau hier spielt MEINFOTO seine grÃ¶ÃŸte StÃ¤rke aus und holt sich die Auszeichnung â€žSieger Softwareâ€œ. Mit einer Software-Gesamtwertung von 93,8 % zÃ¤hlt der Online-Editor von MEINFOTO zu den besten des gesamten Tests. Eine Ã¼bersichtliche OberflÃ¤che, eine zuverlÃ¤ssige Bedienbarkeit und ein groÃŸzÃ¼giger Funktionsumfang machen das Gestalten zum Kinderspiel â€“ ganz ohne Download oder Installation. Fotos lassen sich dabei bequem vom PC, vom Smartphone oder direkt aus der Cloud importieren.

Auch beim Preis Ã¼berzeugt MEINFOTO mit gÃ¼nstigen Seitenpreisen und schneidet in der Preisbewertung sehr gut ab. Wer sein Fotobuch schnell, einfach und flexibel selbst gestalten mÃ¶chte, findet mit MEINFOTO die komfortabelste Software im Test â€“ ideal fÃ¼r alle, die ohne lange Einarbeitung sofort loslegen wollen

Weitere Infos unter: meinfoto.de