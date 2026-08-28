GroÃŸe Kunst, kleiner Preis: MEINFOTO ist Preis-Champion bei LeinwÃ¤nden Sponsored Post

FÃ¼r den groÃŸen Wandbilder-Test 2026 hat die Redaktion des SMARTPHONE Magazins zwÃ¶lf Foto-Dienstleister aus Deutschland auf den PrÃ¼fstand gestellt. Von jedem Anbieter wurden eine Fotoleinwand und ein Poster mit identischem Motiv bestellt und geprÃ¼ft. Bewertet wurden BildqualitÃ¤t und Verarbeitung, der Online-Konfigurator sowie die Preise â€“ jeweils getrennt fÃ¼r beide Produkte. Das Testfeld reichte von groÃŸen Fotodienstleistern Ã¼ber Discounter-Angebote bis hin zu Spezialisten fÃ¼r Wanddekoration, an der Spitze setzte sich Pixum als Testsieger durch.

Doch wenn es um den Preis bei FotoleinwÃ¤nden geht, ist MEINFOTO konkurrenzlos und sichert sich verdient den Titel â€žPreis-Champion Leinwandâ€œ. Kein anderer Anbieter druckt FotoleinwÃ¤nde so gÃ¼nstig: Eine Leinwand im beliebten Format 40 x 30 cm kostet bei MEINFOTO nur 14,90 â‚¬, wÃ¤hrend andere Anbieter dafÃ¼r schnell 35 â‚¬ und mehr verlangen. Das kleine Format 30 x 20 cm gibt es sogar schon ab 6,90 â‚¬. In der Preiswertung fÃ¼r LeinwÃ¤nde erreicht MEINFOTO mit 92,9 % den absoluten Spitzenwert des gesamten Testfeldes. Die genannten Preise entsprechen dem Stand zum Testzeitpunkt und kÃ¶nnen sich inzwischen geÃ¤ndert haben.

Weitere Infos unter: meinfoto.de