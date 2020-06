Google Maps Handbuch 1/20

Neben Gmail, Google Fotos und dem Play Store zählt Google Maps zu jenen Google-Diensten, die aus dem Alltag vieler Smartphone-Nutzer nicht mehr wegzudenken sind. Als im Februar 2005 die PC-Version von Google Maps in den USA an den Start ging, war deren rasanter Aufstieg alles andere als absehbar. Erst mit dem Aufkommen des Smartphones schaffte der Kartendienst schließlich den endgültigen Durchbruch. Heute ist Google Maps auf Milliarden von Smartphones installiert und bringt seine Anwender Tag für Tag zuverlässig an ihr Ziel.

Zu Beginn unseres Ratgebers werfen wir einen Blick auf die Geschichte des Kartendienstes, die von einer permanenten Weiterentwicklung und der stetigen Erweiterung des Funktionsumfangs geprägt ist. Im Anschluss daran nehmen wir die PC-Version von Google Maps genauer unter die Lupe und erklären Ihnen, wie Sie beispielsweise Ihre Reiseroute abrufen und diese an das Smartphone senden, Informationen zur aktuellen Verkehrslage abrufen, Eintrittskarten für ein Museum kaufen und mit Street View Ihr nächstes Urlaubsziel vom Computer aus virtuell erkunden können.

Zum Abschluss widmen wir uns noch der App-Version des Kartendienstes und zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie Ihren aktuellen Standort mit Freunden und Verwandten teilen, die nähere Umgebung erkunden und alle jemals besuchten Orte und Länder abrufen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Philipp Lumetsberger

06 Die Geschichte von Google Maps

Google Maps auf dem PC

14 Der Startbildschirm

16 In Google Maps einloggen

17 Eine Route eingeben

18 Routenoptionen ändern

19 Mehrere Ziele zu einer Route hinzufügen

20 Alternativ-Routen auswählen

21 Streckendetails ansehen und Routen ausdrucken

22 Eine Route an das Smartphone senden

23 Eine Route teilen

24 Benachrichtigungen aktivieren

25 Die Koordinaten eines Ortes ermitteln

26 Nach interessanten Orten in der Nähe suchen

28 Eintrittskarten für Museen und Galerien kaufen

30 Einen Tisch in einem Restaurant reservieren

31 Die Kartenansicht ändern

32 Besuchte Orte bewerten

34 Orte mithilfe von Plus-Codes suchen

35 Entfernung zwischen Punkten messen

36 Street View auf dem PC verwenden

38 Ältere Street View-Aufnahmen ansehen

39 Über die aktuelle Verkehrslage informieren

40 Lieblingsorte speichern und abrufen

42 Privat- und Arbeitsadresse speichern

44 Route zur Privat- oder Arbeitsadresse abrufen

45 Den Suchverlauf löschen

46 Infos über öffentliche Verkehrsmittel abfragen

48 Speichereinstellungen bearbeiten

50 Die Zeitachse auf dem PC ansehen

Google Maps auf dem Handy

54 Der Startbildschirm

56 Eine Route eingeben und die Navigation starten

58 Abfahrts- und Ankunftszeit festlegen Google Maps-Ratgeber 5

59 Tankstellen, Cafés etc. entlang der Route suchen

60 Route auf dem Homescreen hinzufügen

61 Mit Google Maps die Gegend erkunden

62 Karten zur Offline-Nutzung speichern

63 Den Live-Standort teilen

64 Mit Plus Codes Orte suchen und finden

65 Infos über Ihre Pendelstrecke abrufen

66 Infos über öffentliche Verkehrsmittel abfragen

67 Tachometer einblenden

68 Günstige Benzinpreise auf einen Blick

70 Einen freien Parkplatz finden

72 Das Höhenprofil einer Route anzeigen

73 Abstände zwischen zwei Punkten messen

74 Kontakte in Maps hinzufügen oder finden

75 Fotos auf Google Maps hinzufügen

76 Den Parkplatz rasch wiederfinden

77 Belebte Orte in einer Stadt suchen

78 Gebäude von allen Seiten ansehen

79 Den Dark Mode aktivieren

80 Fotos und Videos aus

Google Fotos hinzufügen

81 Satelliten-Ansicht als Standardansicht wählen

82 Maps im Inkognito-Modus nutzen

83 Zuletzt besuchte Orte ausfindig machen

84 Besuchte Orte vergangener Tage ansehen

85 In Maps Indoor-Karten ansehen

86 Besondere Orte in „Meine Orte“ speichern

88 Alle jemals besuchten Städte und Länder anzeigen

90 Orte und ganze Tage aus der Zeitachse entfernen

91 Restaurantsuche personalisieren

92 Im Restaurant einen Tisch reservieren

93 Wegbeschreibungen live anzeigen

94 Bild-in-Bild-Modus und geteilter Screen

96 Wegbeschreibungen und Standorte löschen

97 Musikwiedergabe in Google Maps steuern