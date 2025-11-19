Ladeplanung leichter gemacht: Supercharger-Live-Daten in Google Maps Jonas Mayrhofer

Google Maps zeigt kÃ¼nftig in Echtzeit die VerfÃ¼gbarkeit von Tesla-Superchargern an â€“ ein Schritt, der die Ladeplanung fÃ¼r Elektroautofahrende deutlich erleichtern kann. Nutzerinnen und Nutzer kÃ¶nnen bereits vor der Anfahrt sehen, wie viele LadeplÃ¤tze an einer Station frei sind.

Bisher waren solche Daten primÃ¤rer Tesla-Fahrzeuge Ã¼ber das Fahrzeugnavi oder die Tesla-App vorbehalten. Mit der neuen Integration werden Supercharger-Standorte nun direkt in Google Maps als normale Ladepunkte angezeigt â€“ inklusive der Anzahl verfÃ¼gbarer LadeplÃ¤tze. Damit wird die bisherige Unsicherheit beim Laden reduziert: Wer zum Beispiel eine Route plant, kann nun gezielt eine Station mit wahrscheinlicher VerfÃ¼gbarkeit auswÃ¤hlen.

FÃ¼r Fahrerinnen und Fahrer anderer E-Auto-Marken ist diese Ã„nderung besonders relevant. Tesla Ã¶ffnet sein Schnellladenetz nach und nach fÃ¼r Fremdmarken; Die Echtzeit-Anzeige fÃ¼r alle Nutzer erhÃ¶ht die ZugÃ¤nglichkeit. Gleichzeitig bleibt zu beachten: In der App oder Karten-Darstellung ist aktuell noch nicht Ã¼berall ersichtlich, ob eine Station auch fÃ¼r Nicht-Tesla-Fahrzeuge freigegeben ist oder welche Steckertypen verfÃ¼gbar sind.

Die technische Umsetzung erfolgt Ã¼ber Datenfeeds, die belegen, wie viele Stalls an einem Standort aktuell nicht belegt sind. Diese Informationen erscheinen direkt im Karten-Overlay â€“ Ã¤hnlich wie PopularitÃ¤tsangaben bei Restaurants. In Fahrzeugen mit Android Automotive oder Ã¼ber Android Auto kann so das Ladenetz Ã¼ber die Standard-Navigation effizienter genutzt werden.

Mit der Live-Anzeige von Supercharger-PlÃ¤tzen setzt Google Maps einen weiteren Impuls in Richtung mobilitÃ¤tsgerechter Kartendienste. Die Entscheidung von Tesla, Nutzungs- und Belegungsdaten freizugeben, macht das Netz noch benutzerfreundlicher â€“ insbesondere im wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge, bei dem eine sichere Infrastruktur zunehmend ein Entscheidungskriterium ist.

Quelle:Â keine Tesla-App