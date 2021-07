Neues Realme-Smartphone mit Apple-Feature

Der chinesische Smartphonehersteller Realme hat vor wenigen Tagen über den Kurznachrichtendienst Twitter ein neues Phone angekündigt, welches mit einem neuen Feature aufwarten kann. Konkret handelt es sich um einen magnetischen Ladeadapter, den man bisher nur von Apples 12er-Modellreihe kennt. In Anlehnung an die Magsafe-Technologie des US-Konzerns nennt Realme seine Eigenkreation Magdart. Diese wird erstmals in dem neuen Modell mit dem Namen Flash zum Einsatz kommen und es ist somit das weltweit erste Android-Smartphone mit einer magnetischen Ladefunktion.

In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.

It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!

RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw

— realme (@realmeIndia) July 27, 2021