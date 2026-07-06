Im Test: Huawei Band 11 Philipp Lumetsberger

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Soldier Fitnesstracker

Bild: CDA Verlag

Kompakte Fitness-Tracker sind im Alltag lÃ¤ngst mehr als einfache SchrittzÃ¤hler. Sie begleiten Nutzer durch den Tag, erfassen Gesundheitsdaten und unterstÃ¼tzen beim Training. Das Huawei Band 11 Pro kombiniert ein leichtes, elegantes Design mit einem klaren Fokus auf Gesundheits- und Sportfunktionen und richtet sich damit an alle, die ein schlankes Wearable fÃ¼r Alltag und Bewegung suchen.

Das 1,62 Zoll groÃŸe AMOLED-Display stellt die Inhalte scharf und kontrastreich dar. Dank automatischer Helligkeitsanpassung bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar. Mit einem Gewicht von rund 18 Gramm ist das Band besonders leicht und fÃ¤llt im Alltag kaum auf, was sich positiv auf den Tragekomfort auswirkt â€“ auch Ã¼ber lÃ¤ngere ZeitrÃ¤ume hinweg.

Bild: CDA Verlag

Zur Ausstattung gehÃ¶ren klassische Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoffmessung, SchrittzÃ¤hler und Schlaftracking. Die gesammelten Daten werden in der Huawei Health App Ã¼bersichtlich dargestellt und ermÃ¶glichen eine detaillierte Auswertung Ã¼ber lÃ¤ngere Zeit. FÃ¼r sportliche AktivitÃ¤ten stehen verschiedene Trainingsmodi sowie integriertes GPS zur VerfÃ¼gung, sodass Laufrunden oder SpaziergÃ¤nge auch ohne Smartphone zuverlÃ¤ssig aufgezeichnet werden kÃ¶nnen.

ErgÃ¤nzt wird das Gesamtpaket durch Smart-Funktionen wie Benachrichtigungen, Musiksteuerung und Timer. Die InteraktionsmÃ¶glichkeiten bleiben dabei jedoch begrenzt, und zusÃ¤tzliche Apps lassen sich nicht installieren.

Bild: Huawei

Spezifikationen

Preis: EUR 49,90 / GrÃ¶ÃŸe: 42,6 x 28,2 x 8,99 mm / Gewicht: ca. 18 g / Display: 1,62â€œ AMOLED / Systemanforderungen: Android 9 oder hÃ¶her, iOS 13 oder hÃ¶her / Features: FernauslÃ¶ser fÃ¼r die Smartphonekamera, unterstÃ¼tzt 100 Sportmodi, bis zu 14 Tage Akkulaufzeit / huawei.com

Bewertung

92 % Tragekomfort,

89 % Funktionsumfang

, 85 % Bedienkomfort

Note Sehr gut 88,7%