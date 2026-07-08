Praktische Reisebegleiter: Urlaubs- & Camping Apps Hartmut Schumacher

Nicht jedes neue Feature macht ein GerÃ¤t besser.

Der Smartphonemag Newsletter schaut genauer hin und ordnet Technik verstÃ¤ndlich ein.

Digitale UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Reisende

Bild: Shutterstock

Im Urlaub ist das Smartphone ein noch wertvolleres Hilfsmittel als im Alltag. Vorausgesetzt, man installiert die richtigen Apps. Bei der Planung der Reise, beim Navigieren am Urlaubsort oder beim spontanen Organisieren von AktivitÃ¤ten: Die passende App kann in vielen Situationen den entscheidenden Unterschied machen und den Urlaub deutlich entspannter gestalten.

Wir haben fÃ¼r Sie das Angebot im Play Store und im App Store durchstÃ¶bert und die nÃ¼tzlichsten Reise-Apps fÃ¼r Android-

Smartphones und iPhones herausgesucht. Die allermeisten davon lassen sich erfreulicherweise kostenlos nutzen.

Google Maps – Der Nachfolger von StadtplÃ¤nen und StraÃŸenkarten

Preis Â kostenlos / In-App-KÃ¤ufeÂ nein / Screenshot: CDA Verlag GmbH

UrsprÃ¼nglich ist es nicht gegeben, Google Maps in einer Ãœbersicht Ã¼ber Reise-Apps vorzustellen. Aber es fÃ¼hrt nun einmal kein Weg an dieser App vorbei. Denn sie ist einfach zu nÃ¼tzlich und flexibel: Google Maps kennt schnell jeden Winkel dieser Welt und zeigt wahlweise StraÃŸenkarten oder Satellitenfotos an, auf Wunsch angereichert mit Informationen Ã¼ber SehenswÃ¼rdigkeiten, GeschÃ¤fte, Ã¶ffentliche Verkehrsmittel, Fahrradwege und Echtzeit-Verkehrsdaten. FÃ¼r viele Orte stehen auch 360-Grad-Panoramabilder bereit, die es erlauben, virtuell dort herumzulaufen.

Im Urlaub ist besonders praktisch die Funktion â€žOfflinekartenâ€œ, die es ermÃ¶glicht, das Kartenmaterial vorab herunterzuladen, um es unterwegs auch dann nutzen zu kÃ¶nnen, wenn kein Internet-Zugang vorhanden ist (oder wenn er zu teuer ist).

Als Navigationswerkzeug kann die App ebenfalls dienen, wobei der Benutzer die Wahl hat, ob er Strecken fÃ¼r Autofahrer, Fahrradfahrer, Ã¶ffentliche Verkehrsmittel oder FuÃŸgÃ¤nger angezeigt bekommen mÃ¶chte.

TripAdvisor – Hotels, Restaurants und AktivitÃ¤ten

PreisÂ kostenlos / In-App-KÃ¤ufe Â nein / Screenshot: CDA Verlag GmbH

TripAdvisor liefert Informationen zu etwa 8 Millionen Hotels, Restaurants und AktivitÃ¤ten in aller Welt. Bei der Suche kÃ¶nnen Sie unter anderem das Preisniveau, die Zimmerausstattung und die Art der KÃ¼che als Filter angeben. Die Suchergebnisse erhalten Sie wahlweise in Form einer Liste oder als Markierungen auf einem Stadtplan.

FÃ¼r die Ergebnisse zeigt die App Informationen an wie Ã–ffnungszeiten, Speisekarten, Zahlungsmethoden, KontaktmÃ¶glichkeiten und Anfahrtshinweise. Fotos sowie Bewertungen und Rezensionen von anderen Reisenden helfen Ihnen dabei, sich ein detailliertes Bild zu erstellen. Oft finden sich auch Links, um einen Tisch oder ein Zimmer zu reservieren. Bei Hotels listet die App die Preise von mehreren Buchungsportalen auf. Sie kÃ¶nnen die Hotels, Restaurants und AktivitÃ¤ten, die Sie interessieren, in einer Sammlung zusammenstellen â€“ und anhand dieser Sammlung einen Reiseplan anfertigen lassen.

Skyscanner – FlÃ¼ge, Autos und Hotels

Preis kostenlos / In-App-KÃ¤ufe Â nein / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Trotz ihres himmlischen Namens unterstÃ¼tzt die App Skyscanner Sie nicht nur beim Suchen nach FlÃ¼gen, sondern auch nach Mietautos, Hotels und Pauschalreisen. Die Suchergebnisse fÃ¼r FlÃ¼ge kÃ¶nnen Sie beispielsweise nach Abflugzeit und Ankunftszeit, Flugdauer und Anzahl der Zwischenstopps filtern. Skyscanner listet fÃ¼r die Ergebnisse Ã¼bersichtlich die Preise verschiedener Anbieter auf.

Polarsteps – Reisetagebuch

Preis kostenlos / In-App-KÃ¤ufe Â nein / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Die App Polarsteps unterstÃ¼tzt Sie tatsÃ¤chlich beim Planen von Reisen und erleichtert Ihnen andererseits das Anlegen eines Reisetagebuchs. Sie hilft Ihnen auch erst beim Finden von Hotels, Restaurants und SehenswÃ¼rdigkeiten sowie beim Herstellen eines Reiseplans. Und zeichnet dann spÃ¤ter automatisch den Verlauf Ihrer Reise auf und erlaubt es Ihnen, Texte, Fotos und Videos hinzuzufÃ¼gen.

Google Ãœbersetzer â€“ Flexibler Dolmetscher

PreisÂ kostenlos/ In-App-KÃ¤ufe Â nein / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Ein weiterer Klassiker, der in einer Reise-App-Ãœbersicht nicht fehlen darf: Der Google Ãœbersetzer kann zwischen 108 Sprachen Ã¼bersetzen. Dabei akzeptiert die App sowohl getippte als auch gesprochene Texte. Sogar das Ãœbersetzen zweisprachiger Unterhaltungen ist mÃ¶glich. Und nicht zuletzt ist die App imstande, Texte auf Fotos zu Ã¼bersetzen oder aber Texte im Sucher der Smartphone-Kamera.

Sicher Reisen – Aktuelle Reisewarnungen

Preis kostenlos / In-App-KÃ¤ufe Â nein / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Die App Sicher Reisen des AuswÃ¤rtigen Amtes versorgt Sie mit Informationen, die â€žsichere und mÃ¶glichst reibungsloseâ€œ Auslandsreisen

ermÃ¶glichen sollen. Dazu gehÃ¶ren Informationen Ã¼ber Einreisevorschriften, Einfuhrbestimmungen, Pflichtimpfungen, Klima und die Adressen der deutschen Botschaften. Andererseits aber auch Reisewarnungen beispielsweise wegen Krieg und Naturkatastrophen.

Camping.info – Camping- und StellplÃ¤tze

Preis kostenlos / In-App-KÃ¤ufe Â ja / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Die App Camping.info liefert Informationen Ã¼ber 23.000 CampingplÃ¤tze und 18.000 StellplÃ¤tze in ganz Europa. Filtern Sie die PlÃ¤tze nach Kriterien wie Lage, Ausstattung, Gastronomieangebot und Barrierefreiheit. Zu jedem Platz lassen sich Beschreibungen, Fotos und Bewertungen abrufen. Sieben Tage lang kÃ¶nnen Sie die App kostenlos verwenden. AnschlieÃŸend werden 9,45 Euro pro Jahr fÃ¤llig.

Park4Night – Ein Platz fÃ¼rs Wohnmobil

Preis Â kostenlos /Â In-App-KÃ¤ufe Â ja / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Diese App kennt weltweit etwa 370.000 StellplÃ¤tze fÃ¼r Wohnmobile. Sie bietet Beschreibungen der PlÃ¤tze, Informationen Ã¼ber die Ausstattung, Preisangaben, Fotos, Bewertungen und KontaktmÃ¶glichkeiten. Ein Abonnement (9,99 Euro pro Jahr oder 1,99 Euro pro Monat) sorgt dafÃ¼r, dass die Werbung verschwindet und dass man die App auch ohne Internet-Zugang nutzen kann.