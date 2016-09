Samsung bringt Update zum Galaxy Note7 und startet am 19. 9. ein Austauschprogramm

Samsung nimmt Stellung zu den Vorfällen rund ums des Galaxy Note7. Und richtet ein dediziertes Galaxy Note7 Austauschprogramm ein, um alle am Markt befindlichen Note 7-Geräte zu ersetzen.

In einer Pressemitteilung lässt uns Samsung wissen, dass der Konzern der Sicherheit seiner Kunden höchste Priorität beimisst und alles in seiner Macht Stehende unternehmen wird, um sie bestmöglich zu unterstützen. Dies, obwohl nur eine sehr geringe Anzahl an Vorfällen gemeldet wurde.

Zunächst wurde eine direkte Nachricht auf alle in Europa bereits aktivierten Galaxy Note7 Geräte gesendet. Darin wurden die Kunden ersucht, ihr Gerät auszuschalten bzw. zum frühestmöglichen Zeitpunkt an jenen Netzbetreiber bzw. Händler zurück zu bringen, bei dem sie es erworben haben.

Außerdem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern und Handelspartnern, um sicherzustellen, dass Galaxy Note7-Kunden ihr Gerät beginnend ab dem 19. September 2016 durch ein Neues ersetzt bekommen.

Extrakennzeichnung

Zudem ist jedes neue Galaxy Note7 auf der Verpackung mit einem schwarzen Quadrat markiert, um das Gerät eindeutig als Teil der neuen Charge zu kennzeichnen. Dies sollte dem Kunden die Gewissheit geben, dass er kein altes Gerät erwirbt.

Jean-Daniel Ayme, Corporate Vice President, Mobile Division, Samsung Electronics: „Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Deswegen ersuchen wir alle unsere Galaxy Note7 Kunden, ihr Gerät auszuschalten und zum frühestmöglichen Zeitpunkt an jenen Netzbetreiber/Händler zu retournieren, bei dem sie es erworben haben. Wir ersetzen das aktuelle Galaxy Note7 voraussichtlich ab dem 19. September 2016 durch ein Neues. Wir danken unseren Kunden für ihr Verständnis und ihre Geduld und kümmern uns auch weiterhin um alle ihre Anliegen. Bei Fragen stehen wir unter 06196 934 0 262 (Deutschland) bzw. 0800 72 67 864 (Österreich) jeweils von Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr, Sa: 09:00 – 17:00 Uhr oder unter service@samsung.de bzw. service@samsung.at gerne zur Verfügung.

Hier findest du aktuelle Informationen zum Austauschprogramm. Bzw. hier für Österreicher.