Vorerst in GroÃŸbritannien: Amazon kÃ¶nnte unter die Internetprovider gehen

Amazon will das n├Ąchste Gesch├Ąftsfeld erobern: Wie nun bekannt w├╝rde, ├╝berlegt der Onlineriese, sich als Internetprovider zu versuchen. Vorerst soll das allerdings nur in Gro├čbritannien der Fall sein.

Auch interessant: Lieferservice via Facebook bestellen

In Deutschland oder Gro├čbritannien sind bestehende Anbieter n├Ąmlich gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Netze an andere Provider zu vermieten. Das treibt mitunter skurrile Bl├╝ten, so schie├čen beispielsweise in ├ľsterreich die Anbieter geradezu aus dem Boden. F├╝r den Markt hat das allerdings auch Vorteile, vor allem die Endverbrauchen d├╝rfen sich in vielen F├Ąllen ├╝ber sinkende Preise freuen.

Was Amazon damit genau bezwecken will ist allerdings noch unklar. Sicher ist, dass man damit ein neues Gesch├Ąftsfeld erobern k├Ânnte und vor allem das eigene Angebot noch n├Ąher an den Endverbraucher r├╝ckt. Denn: Eine Kombination aus Amazon Prime mit der eigenen Internetflat h├Ątte durchaus seinen Reiz. Wer dann auf die Musik- oder Filmsammlung des Onlineh├Ąndlers zugreifen m├Âchte, k├Ânnte das Paket gleich in Kombination mit dem Internetangebot machen.

So richtig spruchreif ist allerdings noch nichts, es gibt also auch noch keine genauen Termine. Wir halten euch aber nat├╝rlich auf dem Laufenden.

Quelle: BusinessInsider