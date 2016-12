Das LG G6 womÃ¶glich mit Drahtlosem Laden und Wasserschutz

Das LG G6 womöglich mit Drahtlosem Laden und Wasserschutz Samuel Grösch

Medienberichten von ETNews zufolge könnte LG die Modularität des LG G5 wieder aufgeben und beim LG G6 stattdessen auf Schutz vor Wasser setzen. Weiterhin könnte damit auch bisher stetiges Feature: der wechselbare Akku wegfallen.

Ein LG-Mitarbeiter habe der Seite gesagt „The climate of Japan is humid and rainy, and the hot spring culture has developed and demand for waterproof phones has been high.“, was den Schritt logisch nachvollziehbar macht. Dennoch wäre ein Verlust der verschiedenen Modularitätsmöglichkeiten schade.

Indessen berichtet das koreanische Magazin The Investor von Wireless Charging beim LG G6 sowie die Integration des neuen mobilen Zahlsystems von LG, das bisher noch nicht vorgestellt wurde.

Quelle: Androidauthority