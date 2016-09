Europol warnt vor Betrug bei kontaktlosen Bezahlungen Hartmut Schumacher

Kriminelle verwenden Android-Smartphones, um beim kontaktlosen Bezahlen zu betrĂĽgen.



Die europäische Polizeibehörde Europol warnt in ihrem soeben erschienenen Bericht „IOCTA 2016 — Internet Organised Crime Threat Assessment“ davor, dass in Zukunft Kriminelle in zunehmendem MaĂźe Smartphones benutzen werden, um in Geschäften unberechtigterweise Zahlungen zu tätigen. Dabei verwenden sie die Fähigkeit der Smartphones, per NFC kontaktlose Bezahlungen durchzufĂĽhren.

Wissenschaftler würden die Möglichkeit, NFC-Bezahlvorgänge zu kompromittieren, bereits seit Jahren untersuchen, und nun sehe es so aus, dass auch Betrüger Fortschritte auf diesem Gebiet gemacht hätten. Im Darknet gebe es mehrere Anbieter, die Software im Sortiment haben, die imstande ist, manipulierte Kreditkartendaten auf Android-Smartphones hochzuladen – um es den Smartphones dadurch zu ermöglichen, kostenlos in jedem Geschäft einzukaufen, das NFC-Bezahlungen akzeptiert.

Quelle: Europol