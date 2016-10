Galaxy Note 7: Was macht Samsung mit den zurÃ¼ckgesendeten Phablets?

Wie geht es nach dem Galaxy Note 7-Dilemma weiter? Samsung sieht sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, rund 2,5 Millionen Ger├Ąte loswerden zu m├╝ssen. Das Problem: Nicht alle Bauteile lassen sich angemessen recyceln oder wiederverwenden. F├╝r die Umwelt ein Drama, f├╝r Samsung allerdings auch.

Die Geschichte neigt sich einem Ende zu: Lange versuchte Samsung, das Phablet zu retten, nur um schlussendlich doch noch zu entscheiden, das Note 7 komplett einzustampfen. Ruhig wird es um das geplante Flaggschiff dennoch nicht, zu viele Fragen sind noch offen. Die dringlichste: Was macht der s├╝dkoreanische Hersteller mit den zur├╝ckgesendeten Ger├Ąten? Samsung gilt in dieser Hinsicht als recht bem├╝ht, viele Teile anderer Modelle lassen sich wiederverwenden, der Alurahmen des Galaxy S6 soll beispielsweise zu 100 Prozent wiederverwertbar sein.

Beim Galaxy Note 7 ist das hingegen nicht so einfach. Vielerorts hie├č es in den letzten Tagen, Samsung w├╝rde die Ger├Ąte „entsorgen“; gleichzusetzen mit zerlegen und ab auf die M├╝llhalde. Das wiederum rief die Umweltsch├╝tzer auf den Plan. In jedem Smartphone sind Unmengen an seltenen Erden verbaut, rund 75 Kilogramm Rohstoffe braucht es nach Sch├Ątzungen des „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ pro Ger├Ąt, beim Note 7 k├Ânnten es noch deutlich mehr sein. Genau diese seltenen Erden lassen sich allerdings nur schwer abbauen, gelten als ├Ąu├čerst kostbar und sollten dementsprechend nicht in diesem Ausma├č verschwendet werden.

Samsung k├╝mmert sich also um das Recycling, wobei auch hier nicht alles klar ist. Laut den Kollegen von Motherboard, die sich mit einigen Spezialisten unterhalten haben, lassen sich viele Rohstoffe nicht mehr retten. Stoffe wie Indium, Kobalt oder Neodymium, allesamt schwer zu bekommen, d├╝rften sich nicht mehr retten lassen. Darum haben sich die meisten Hersteller schon vor Jahren dazu entschlossen, alte Ger├Ąte wieder aufzubereiten und beispielsweise an Kunden in Schwellen- und Entwicklungsl├Ąndern zu verkaufen. Klassisch ausschlachten, wie beispielsweise von Autos bekannt, lassen sich Smartphones nicht. Weitergeben geht beim Note 7 allerdings auch nicht, explodierende Ger├Ąte lassen sich nicht einfach aufbereiten und weiterverkaufen – ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Teile einen Sondertransport ben├Âtigen w├╝rden.

L├Âsungen? Gibt es in diesem Fall wohl nicht wirklich, zumindest keine komplett zufriedenstellenden. Samsung selbst h├Ąlt sich wie immer zur├╝ck, offizielle, ausufernde Erkl├Ąrungen gibt es nicht. Bleibt zu hoffen, dass man aus den Fehlern lernt. Fix verbaute Akkus haben zwar ihre Vorteile, wenn sie explodieren, w├╝rde man sich aber fast w├╝nschen, wieder auf wechselbare Batterien zu setzen. Zumindest Samsung h├Ątte sich dann eine Menge ├ärger erspart.

Quelle: Motherboard [derStandard]