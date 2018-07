Das Blackberry Key2 im Check Florian Meingast

„Das intelligenteste Keyboard aller Zeiten und ein Akku, der zwei Tage lang durchhält“: Die Messlatte für den kürzlich präsentierten Keyboard-Touchscreen-Hybriden liegt hoch. Aus technischer Sicht versucht Blackberry das Key2 mithilfe einer zweilinsigen 12-Megapixel-Hauptkamera, einem achtkernigen Qualcomm-Prozessor und 6 GB RAM an den Mann zu bringen. Der Bildschirm misst 4,5 Zoll in der Diagonale und löst mit 1.620 mal 1.080 Bildpunkten auf. Der interne Flash-Speicher besitzt eine Kapazität von wahlweise 64 oder 128 Gigabyte. Per SD-Karte kann dieser um bis zu 256 Gigabyte erweitert werden. Ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.