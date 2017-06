Huawei P10 Lite im Test Peter Mußler

Manchen Handys begegnet man sehr emotional, oft den besonders teuren. Das P10 Lite ist aber für um die 300 Euro zu haben, und das ist heute schon preisliches Mittelfeld.

Dennoch elektrisiert es: Es ist schlank, es fühlt sich hochwertig an, es hat einfach etwas an sich, das einen anzieht. In sich hat es immerhin 32 GB Speicherplatz, einen 4-GB-RAM, alles andere als einen schwachen Prozessor und sogar WLAN ac. Damit kann man schon einiges anfangen. Interessanterweise ist das P10 Lite sogar größer als das P10 (ein paar Millimeter beim Gehäuse und 0,1 Zoll beim Display). Weitere Unterschiede: Der Fingerprintsensor hinten und ein Rücken aus Glas. Kritik trotz Verliebtheit: Die Kamera könnte besser sein.