LG K10(2017) im Test Peter Mußler

Mit der K-Serie bietet LG Smartphones jenen Kunden an, die sehr knapp kalkulieren müssen oder einfach nicht gerne viel Geld für ein solches Mobilgerät investieren möchten.

Modern sind sie dennoch, vor allem was das Betriebssystem angeht: Android Nougat ist von Anbeginn installiert. Besonders am neuen K10 ist außerdem, dass es trotz seiner stattlichen Display-Größe von 5,3 Zoll sehr wenig wiegt – Kunststoff sei Dank! Die Kamera ist in Ordnung, die Ausstattung ansonsten minimalistisch. Wem die 16 GB ROM (ganz sicher) nicht reichen werden, der kann allerdings bis 2 TB per Karte aufstocken.

Preis: 132 Euro