Neffos X1 im Test Peter Mußler

5-Zoll-Geräte wirken 2017 fast niedlich. Die 7,95 mm an der dicksten Stelle des X1 in Verbindung mit der reibungslosen, aber nicht rutschigen Oberfläche des Alu-Rückens tun ihr übriges um in den Hand den Eindruck eines handlichen Gerätes zu unterstreichen.

Die HD-Auflösung des Schirms lässt bei der Diagonale kaum Wünsche übrig, eher die Helligkeit. Der Helios P10-Chip macht das Smartphone ausreichend schnell, wir empfehlen aber das kaum teurere 3-GB-Modell – nicht nur wegen mehr Speed, sondern auch wegen des größeren ROMs. 32 GB sind aus praktischer Sicht fast ein Muss. Auf Ausstattungsseite glänzt der Fingerprint-Sensor, Schwachpunkt ist der kleine Akku ohne Schnellladefunktion.

Preis: 233 Euro