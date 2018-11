Das Sony Xperia XZ3 im Check

In der letzten Ausgabe lieferten wir bereits einen ausführlichen Ersteindruck des Sony Xperia XZ3 – durften unser Vorab-Pressemuster aber noch nicht richtig testen. Die Ergebnisse unserer Überprüfungen liefern wir hier nach. Von außen nach innen: Die Helligkeitswerte des Displays sind hervorragend, Farbtreue und Schwarzwert des OLED-Bildschirms lobten wir bereits beim Erstcheck. Die Leistungsüberprüfung fiel ähnlich gut aus.

Der Snapdragon 845 liefert in Kombination mit 4 GB RAM sehr starke Werte, die sich vor der Konkurrenz von Samsung, Huawei und Co. nicht verstecken müssen. Die Akkulaufzeiten hingegen platzieren sich im Mittelfeld. Über zehn Stunden Betrieb bei Surfen sind durchaus in Ordnung, andere Smartphones erreichen hier aber ein paar Stunden mehr.