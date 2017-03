Technik: Das BQ Aquaris U Plus im Check! Peter Mußler

Wir geben‘s gerne zu: Seit dem X5 Plus sind wir Fans der spanischen Marke BQ. Dieses Mal ist mit dem U Plus ein Familienmitglied an der Reihe, dessen Preis die Positionierung in der Mittelklasse verrät, aber durchaus Qualitäten des Spitzenmodells in sich trägt. Zunächst wäre da der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite für eine PIN- und musterfreie Entsperrung. Ebenfalls übernommen wurde ein größtenteils aus Metall bestehendes Gehäuse. Lediglich die Kuppen sind hier aus Kunststoff gemacht. Vermutlich vom X5 Plus übernommen wurde sogar die verbaute 16 MP-Kamera. Lediglich ganz wenig Licht nötigt sie zu schlechten Resultaten, in Normalsituationen sind die Bilder mehr als vorzeigbar und äußerst detailreich. Die Standzeiten sind BQ-typisch gut. Auch wenn das U Plus auf 2,5D-Glas verzichtet, wirkt es nicht altbacken, vielmehr zeitlos. Angenehm fühlt sich die Metalloberfläche an, das Gerät liegt sehr gut in der Hand. Die bessere Wahl auf Dauer wird aber die circa 35 Euro teurere 32 GB-Variante sein.

Preis: ab EUR 219,90 / Android: 6.0 / Display: 5“, 1.280 x 720 Pixel / CPU: 8 x 1,4 GHz / RAM: 2/3 GB / Speicher: 16/32 ­­(+256) GB / Kamera: 16 MP, 5 MP / Akku: 3.000 mAh / Maße / Gewicht: 70,5 x 144 x 7,8 mm / 142 g / Extras: Fingerabdrucksensor