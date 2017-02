Technik: Das Lenovo B im Check Peter Mußler

Auf Seite 55 haben wir mit dem Clue 2S bereits ein Einsteiger-Telefon vorgestellt. Mit dem Lenovo B wird es noch ein wenig sparfuchsiger:Es startet in den Markt mit Preisen unter 100 Euro. Dafür bekommt man – das ist keine große Überraschung – auch nur smarte Magerkost geboten. Abgesehen vom schwachen Chip, wird in der Praxis eher der sehr kleine interne Speicher mit nur 8 GB ein Hemmschuh sein. Eine SD-Karte ist da ein Muss. Der Akku ist klein und entleert sich sehr rasch, die Kamera löst nur mickrig auf und das Display ebenso. Letzteres liegt so tief im Rahmen, das es überhaupt nicht blickwinkelstabil ist, außerdem wirkt es sehr kühl und blass und ist bei der geringen Auflösung auch nicht scharf. Dafür ist es sehr handlich. Auch wenn sich der Plastikrücken nicht gut anfühlt: 133 x 66 mm sind gut im Griff zu haben.

Android: 6.0 / Display: 4,5“, 800 x 480 Pixel / CPU: 4 x 1,0 GHz / RAM: 1 GB / Speicher: 8 ­­(+32) GB / Kamera: 5 MP, 2 MP / Akku: 2.000 mAh / Maße / Gewicht: 132,5 x 66 x 9,9 mm / 144 g / Extras: Dual-SIM, Akku tauschbar