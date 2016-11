Technik: Sound2Go Mini – eine kleine SchlÃ¼sselmusik

Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs haben wir Ihnen schon ­öfter vorgestellt. Wenn es noch eine Nummer kleiner sein darf, dann ist ein Kabel schon wieder in Ordnung. Diese kleine Kugel mit Tiergesicht fällt noch nicht einmal am Schlüsselbund unangenehm auf, verwandelt sich aber nach Verbindung mit dem Smartphone über die Kopfhörerbuchse in einen veritablen Lautsprecher, mit dem schon einmal das Handtuch am Badestrand zu beben anfängt. hier erhältlich

Ähnliche Beiträge