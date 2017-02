Technik: Wir haben das Nokia 6 gecheckt! Tam Hanna

Die Finnen sind zurück!

Nokia is back! Oder zumindest der Name. Doch die unter dieser Marke vertriebenen Smartphones sind dennoch wie früher finnischer Herkunft (also konzeptuell, gefertigt werden sie natürlich in Asien) und HMD, der Konzern aus dem hohen Norden, setzt sich auch tatsächlich zusammen aus echten Nokia-Veteranen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alte Tugenden zu neuen Zielen werden ist demnach realistisch. (Die Fans der Marke wären ansonsten auch enttäuscht.) Dauerläuferqualitäten, keine Speicherenge, gute Verarbeitung. Bislang ist das Modell 6 zwar nur im asiatischen Raum erhältlich, das Datenblatt ist aber vielversprechend: 64 GB sind genug für viele Apps, Bilder und Videos. Android 7 ist die aktuellste Version des meistgenutzten Betriebssystems der Mobilwelt. Das Gehäuse ist aus Aluminium, die Auflösung des 5,5-Zoll-Displays hoch (Full HD) und ein Fingerprintsensor auf der Vorderseite sehr praktisch. Einen Hardware-Overkill gibt es indessen nicht. Der Prozessor gehört beileibe nicht zu den stärksten, kooperiert aber mit einem großen RAM und soll dadurch das nötige Rüstzeug für den gemeinen Nutzer (die Mehrzahl der Smartphone-Besitzer) bei gleichzeitig vernünftigem Preis. Wir spekulieren einmal: Unter 300 Euro sollte das 6 bei uns zu haben sein.

Android: 7.0 | Display, Auflösung: 5,5“, 1.920 x 1.080 | CPU: 8 x 1,4 GHz | Speicher: 64 (+128) GB | RAM: 4 GB | Kamera: 16 MP, 8 MP | Akku: 3.000 mAh | Abmess. / Gewicht: 154 x 75,8 x 8,4 mm / 169 g | Extras: LTE, NFC, Fingerprint-Sensor