Die 10 besten Karriere-Apps

Es gibt kaum noch eine Situation im Leben, fÃ¼r die es keine passende App gibt. Auch in Bezug auf die berufliche Karriere gibt es einige Anwendungen, die sehr hilfreich sein kÃ¶nnen. Egal, ob es um die Jobsuche oder die Weiterbildung geht, oder einfach nur darum, ein bisschen mehr Ordnung in das alltÃ¤gliche Berufschaos zu bringen. An dieser Stelle wollen wir uns einmal die bekanntesten und praktischsten Apps anschauen, die dir deinen Arbeitsalltag erleichtern kÃ¶nnen.

1. CVwizard

Bevor du im Job richtig durchstarten kannst, musst du in der Regel erstmal einige Bewerbungen schreiben. Das kann ganz schÃ¶n lÃ¤stig sein und auch viel Zeit kosten. Mit der CVwizard App kannst du schnell und unkompliziert einen professionellen Lebenslauf schreiben, der die Personaler sicher beeindrucken wird.

Alles, was du tun musst, ist deine Daten (Ausbildung, beruflicher Werdegang, Kenntnisse etc.) eingeben und der CVwizard erstellt daraus einen perfekt formatierten Lebenslauf. NatÃ¼rlich kannst du dabei aus unterschiedlichen Formatvorlagen wÃ¤hlen und auch LebenslÃ¤ufe in anderen Sprachen erstellen.

2. Jobseeker

Mit Jobseeker bekommst du gleich mehrere nÃ¼tzliche Funktionen in einer App kombiniert. Du kannst dir zum Beispiel einen Lebenslauf mit KI-UnterstÃ¼tzung erstellen lassen oder auch ein individuelles Anschreiben. Aber das ist noch nicht alles, du kannst dich nÃ¤mlich auch auf verschiedene Positionen weltweit bewerben. Dank des Bewerbungstrackers behÃ¤ltst du jederzeit den Ãœberblick Ã¼ber den Status deiner Bewerbungen, Fristen und vereinbarte VorstellungsgesprÃ¤che.

3. LinkedIn

Es mÃ¼ssen nicht immer die brandneuen Apps im Store sein, oft erfÃ¼llen auch die altbewÃ¤hrten Anwendungen sehr gut ihren Zweck. Kaum jemand, dem seine Karriere wichtig ist, nutzt heutzutage nicht LinkedIn. Es ist die ideale Plattform, um Networking zu betreiben und sich mit Leuten aus der Branche auszutauschen. AuÃŸerdem gibt es dort auch eine Vielzahl von Stellenangeboten und Recruiter schauen sich dort oft aktiv nach Profilen um. Wer gerne mit seinem Fachwissen Ã¼berzeugen will, kann dies tun, indem er auf der Plattform eigene BeitrÃ¤ge hochlÃ¤dt. LinkedIn bietet die ideale Kombination aus JobbÃ¶rse und Networking.

4. Glassdoor

Du willst ehrliche Einblicke in Unternehmen erhalten, fÃ¼r die du dich interessierst? Dann solltest du dir die Glassdoor-App einmal genauer anschauen. Dort findest du nÃ¤mlich ehrliche Bewertungen von Mitarbeitern, wie reale Gehaltsangaben und Erfahrungsberichte zu VorstellungsgesprÃ¤chen. Viele Unternehmensprofile sind dort direkt mit Vor- und Nachteilen aufgelistet. Eine kurze Recherche bei Glassdoor gibt dir oft schon mal einen guten Anhaltspunkt dazu, ob der Arbeitgeber zu dir passt oder nicht.

5. Xing

Ã„hnlich wie LinkedIn, aber im deutschsprachigen Raum eher bekannt ist die App Xing. Auch hier kann man schnell Kontakte mit Leuten aus seiner Branche knÃ¼pfen und hat Zugriff auf einen gut ausgebauten Stellenmarkt. Wenn du also nach einem Job im DACH-Raum suchst, kÃ¶nnte Xing fÃ¼r dich durchaus eine interessante Alternative sein.

6. StepStone

Du bist schon etwas lÃ¤nger in deinem Job erfolgreich und bist bereit fÃ¼r einen beruflichen Aufstieg? Dann bietet sich StepStone als SuchmÃ¶glichkeit an. Hier gibt es nÃ¤mlich hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte eine groÃŸe Auswahl an Stellen. Wenn neue interessante Jobs fÃ¼r dich dazu kommen, kannst du dich direkt per Push-Benachrichtigungen darÃ¼ber informieren lassen. AuÃŸerdem findest du hier auch zahlreiche GehaltsÃ¼bersichten und Bewerbungstipps.

7. Indeed

Indeed dÃ¼rfte wohl jedem bekannt sein, der schon mal auf der Suche nach einem Job war. Hier findet man eine riesige Auswahl an Stellenanzeigen aus den verschiedensten Branchen und Quellen. Ãœber StichwÃ¶rter und Standorte ist eine besonders schnelle Jobsuche mÃ¶glich und du kannst dich mit nur einem Klick bewerben, wenn du deinen Lebenslauf auf Indeed hinterlegst. Wenn du also mÃ¶glichst viel Auswahl haben mÃ¶chtest, ist Indeed die richtige Job-Plattform fÃ¼r dich.

8. LinkedIn Learning

Es ist nie zu spÃ¤t, etwas Neues zu lernen oder sich in seinem alten Beruf weiterzubilden. Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger und ist in vielen Berufen sogar essenziell. LinkedIn Learning ist hierfÃ¼r eine sehr praktische Plattform. Du findest dort unzÃ¤hlige Kurse aus den verschiedensten Bereichen und kannst dir Zertifikate ausstellen lassen, die du direkt in dein Profil einfÃ¼gen kannst. Ideal, wenn man sich neben dem Beruf weiterbilden mÃ¶chte.

9. Evernote

Wenn man viele Bewerbungen schreibt, kann der Wust an Unterlagen schnell zu einem undurchdringlichen Chaos fÃ¼hren. Mit Evernote kannst du Notizen und Unterlagen digital sammeln und machst Schluss mit der Unordnung auf dem Schreibtisch. Du kannst hier verschiedene NotizbÃ¼cher erstellen und deine Notizen darin einsortieren, aber auch To-Do-Listen erstellen, aber auch Unterlagen fÃ¼r Bewerbungen und VorstellungsgesprÃ¤che sammeln. So behÃ¤ltst du leichter den Ãœberblick, auch wenn es mal stressig wird.

10. Trello

FÃ¼r die Organisation von Projekten oder die Planung von wichtigen Meetings oder VorstellungsgesprÃ¤chen ist Trello sehr gut geeignet. Hier lassen sich Ã¼bersichtliche Boards fÃ¼r verschiedene Aufgaben erstellen. Praktisch ist auch, dass man hier gemeinsam im Team an Projekten arbeiten kann. Projektmanagement wird mit Trello auf jeden Fall ein gutes StÃ¼ck einfacher.

Mit den hier vorgestellten Apps bekommst du alles, was du brauchst, um deine Karriere richtig zu pushen – von Jobsuche Ã¼ber Networking bis hin zu Weiterbildung und Organisation. Dein persÃ¶nliches Engagement ersetzen sie zwar leider nicht, aber sie kÃ¶nnen dir trotzdem eine groÃŸe Hilfe sein.