Organisiert wie ein Profi: Welche To-Do-App hÃ¤lt, was sie verspricht? – 4 Apps im Check

Wer seinen Alltag im Griff haben und den Überblick über Termine behalten möchte, hat heutzutage eine Menge Tools zur Hand. Die Zeiten von zerknitterten Notizzetteln und wild bekritzelten Kalendern sind vorbei – wir leben schließlich mitten in der digitalen Ära! Die Handys in unseren Hosentaschen sind längst mehr als nur Telefone. Sie sind leistungsfähige Computer, die nicht nur Daten speichern, im Internet surfen und Fotos knipsen können, sondern uns auch eine riesige Auswahl an Apps bereitstellen. Eine Vielzahl der App-Anbieter behauptet, sie könne unseren Alltag erleichtern. Aber zwischen bunten Grafiken und nervigen Werbe-Popups ist oft das Gegenteil der Fall.

Dabei ist der Anspruch doch ganz simpel: Die To-Do-App soll übersichtlich sein, sinnvolle Funktionen bieten und am besten ist sie auch noch synchronisierbar mit allen Geräten. Auf keinen Fall darf sie, inmitten aller To Dos, unser Stresslevel noch zusätzlich steigern. Welche Apps uns wirklich im Alltag unterstützen, verraten wir im folgenden Vergleich.

Die Kandidaten im Überblick

Zu den beliebtesten To-Do-Listen-Apps gehören vor allem vier große Anbieter, die alle ihre eigenen Stärken haben. Sehen wir sie uns mal genauer an:

1. Todoist:

Die Todoist App gehört zu den Klassikern im Android Store, da sie ein schlankes und modernes Design bietet, das unsere Listen übersichtlich und klar darstellt. Hier kann man Projekte mit Labels und Prioritäten versehen und Filter, Boards und wiederkehrende Aufgaben erstellen. Das Ganze lässt sich problemlos in den Google Kalender, Slack und andere Systeme integrieren und sowohl auf Android als auch im Browser als Plugin benutzen. Die App ist also ein Treffer für alle, die ihre Listen auch in anderen Anwendungen sehen wollen oder auch mal vom Laptop aus auf sie zugreifen.

2. Microsoft To Do:

An zweiter Stelle steht der Nachfolger von Wunderlist, der sich nahtlos in das Microsoft-365-Umfeld und Outlook integrieren lässt. Simpel und klar aufgebaut ist Microsoft To Do auch für Einsteiger geeignet und liefert smarte Vorschläge wie die “Mein Tag”-Funktion, mit der man sich sowohl am Anfang als auch am Ende des Tages einen guten Überblick darüber verschaffen kann, was noch ansteht oder was man alles geschafft hat.

3. Google Tasks:

Die To-Do-App des Suchmaschinengiganten Google ist minimalistisch und ohne Ablenkungen gestaltet. Hier kann man Aufgaben direkt in Gmail und Google Kalender verwalten, ohne dass man sich eine zusätzliche App herunterladen muss. Zwar ist bei Google Tasks alles mit den E-Mails verknüpft, aber dafür gibt es in dieser App keine Unteraufgaben oder Prioritäten.

4. TickTick:

Die letzte App auf unserer Liste ist ein Mix aus einem Task-Manager und einem Kalender und vielleicht die vielseitigste Option für Android-Nutzer, die einen Ort für ihre To-Do-Listen brauchen. Hier bekommen sie nämlich gleich einen Pomodoro-Timer und einen Gewohnheitstracker dazu, können Prioritäten vergeben, Vorlagen auswählen und Widgets erstellen. Außerdem hat TickTick eine Kalenderansicht und einen Kanban-Modus, sodass die App zwar eine Menge hergibt, aber auf den ersten Blick auch ein bisschen überwältigend sein kann.

Noch unsicher, welche App technisch am besten zum eigenen Android-Setup passt? Dann lohnt sich ein Blick auf All4Phones.de, denn dort gibt es viele weitere Tipps und Tools rund um Android-Apps und smarte Organisation.

Minimalist oder Multitasker?

Wer eine simple App sucht, sollte sich für Microsoft To Do oder Google Tasks entscheiden. Wer hungrig nach Funktionen ist, findet bei Todoist und TickTick, was er braucht. Die beiden letzteren haben auch gute Kalenderintegrationen, während Google Tasks besonders im Google-Kosmos punktet und sich Microsoft To Do eher auf Outlook fokussiert. Wer bereits einen bestimmten Kalender favorisiert, nutzt am besten direkt die passende App dazu. Synchronisieren lassen sie sich alle und bei Todoist und TickTick kann man auch mit anderen Nutzern zusammenarbeiten.

Für Minimalisten lohnt sich also eine App wie Google Tasks, während Business-Typen vor allem auf Microsoft To Do setzen, da sie sich ideal ins Office-Universum einfügt. Ein Projektmanager profitiert vielleicht am meisten von Todoist, während ein ewiger Selbstoptimierer am liebsten TickTick verwendet. Jede App hat, so wie jeder Nutzer, ihren eigenen Stil. Hier darf jeder individuell entscheiden.