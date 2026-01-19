Perfekte Videos im Handumdrehen: So nutzen Sie KI als kreativen Videoassistenten Lukas Wenzel

Gesichter verbergen und verbessern

Nicht alles, was man so filmt, darf man auch verÃ¶ffentlichen. Insbesondere gilt es, die PrivatsphÃ¤re von Menschen zu respektieren. Und das kann man sogar automatisch erledigen …

Die Funktion â€žAI Face Blurringâ€œ (vidio.ai/ai-face-blurring) der KI Vidio kann Gesichter automatisch unkenntlich machen, indem es sie verpixelt. Dabei ist die KI sinnvollerweise imstande, den Gesichtern in dem Video zu folgen, wenn die Menschen sich bewegen. DarÃ¼ber hinaus darf der Benutzer festlegen, welche der Gesichter unkenntlich gemacht werden sollen und welche nicht.

Klicken Sie auf der Startseite auf die SchaltflÃ¤che â€žDatei durchsuchenâ€œ, um Ihr Video hochzuladen.

Wenn Sie lediglich einen bestimmten Zeitabschnitt des Videos bearbeiten mÃ¶chten, kÃ¶nnen Sie dies im Fenster â€žVideobereich auswÃ¤hlenâ€œ festlegen. Klicken Sie anschlieÃŸend auf die â€žÃœbernehmenâ€œ-SchaltflÃ¤che.

Hat die KI das Video analysiert, dann erscheint ein Vorschaubild. Sie kÃ¶nnen nun die SchaltflÃ¤che â€žBearbeitungsoptionenâ€œ anklicken, um zum gleichnamigen Fenster zu gelangen.

Dort schalten Sie die Option â€žUnschÃ¤rfefarbe anwendenâ€œ aus, wenn Sie nicht alle Gesichter, sondern lediglich einige Gesichter unkenntlich machen mÃ¶chten.

Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žGesichter auswÃ¤hlenâ€œ, um angezeigt zu bekommen, welche Gesichter die KI erkannt hat. Entfernen Sie die Markierungen an den gegenÃ¼berliegenden Stellen, die Sie nicht verpixeln mÃ¶chten.

Benutzer des kostenlosen Abonnements dÃ¼rfen drei Videos pro Tag hochladen. Kostenpflichtige Abonnements sind ab 6,90 Euro pro Monat erhÃ¤ltlich.

Ãœber die SchaltflÃ¤che â€žUnschÃ¤rfeoptionenâ€œ kÃ¶nnen Sie die GrÃ¶ÃŸe und die StÃ¤rke der Verpixelungen festlegen. Die vorgegebene Einstellung â€žModeratâ€œ ist in den meisten FÃ¤llen sinnvoll.

Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žÃœbernehmenâ€œ, um die Bearbeitung des Videos zu starten. Die Wartezeit kann abhÃ¤ngig von der LÃ¤nge des Videos und von der Auslastung der KI Minuten bis Stunden dauern.

AnschlieÃŸend kÃ¶nnen Sie das bearbeitete Video erst einmal direkt im Browser anschauen. Mit dem Schalter â€žOriginal / GesichtsunschÃ¤rfeâ€œ kÃ¶nnen Sie festlegen, ob Sie das unverÃ¤nderte Video oder aber die bearbeitete Version zu sehen bekommen.

Sind Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dann klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žBearbeitungsoptionenâ€œ, um die Optionen der Verpixelungsfunktion zu verÃ¤ndern.

Entspricht das Video Ihren Vorstellungen, klicken Sie dann auf die SchaltflÃ¤che â€žExportierenâ€œ, um die Videodatei herunterzuladen.



Ist dein Video zu unscharf? Auch dafÃ¼r gibt es eine LÃ¶sung

Die Funktion â€žGesichtsverstÃ¤rkerâ€œ ( vidio.ai/de-DE/face-enhancer ) der KI Vidio erhÃ¶ht die AuflÃ¶sung eines Videos kÃ¼nstlich und konzentriert sich dabei besonders auf Gesichter.

Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žDatei durchsuchenâ€œ, um Ihr Video hochzuladen.

AnschlieÃŸend kÃ¶nnen Sie im Fenster â€žVideobereich festlegenâ€œ angeben, welchen Abschnitt des Videos Sie bearbeiten mÃ¶chten.

Hat die KI das Video bearbeitet, dann kÃ¶nnen Sie die ursprÃ¼ngliche und die verbesserte Version des Videos nebeneinander abspielen lassen.

Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žExportierenâ€œ, um die verbesserte Videodatei herunterzuladen.



Videos aus mehreren Fotos

Die Funktion â€žReferenz zu Videoâ€œ von Vidu ermÃ¶glicht es Ihnen, mehrere Fotos auszuwÃ¤hlen, die Sie zu einem Video kombinieren kÃ¶nnen.

Klicken Sie im Register â€žReferenz zu Videoâ€œ auf die SchaltflÃ¤che â€ž+ Bilderâ€œ, um mehrere Fotos hochzuladen. In unserem Beispiel handelt es sich um das Foto erstens einer Katze, zweitens eines Hundes und drittens einer Wiese.

FÃ¼r jedes dieser drei Fotos fÃ¼gt die KI in das Beschreibungsfeld einen Namen ein. â€žBild1â€œ steht fÃ¼r das Katzenfoto, â€žBild2â€œ fÃ¼r das Hundefoto und â€žBild 3â€œ fÃ¼r das Wiesenfoto. (Diese automatische Nummerierung hÃ¤ngt davon ab, in welcher Reihenfolge Sie die Fotos hochgeladen haben.)

Tragen Sie im Beschreibungsfeld nun Ihre Beschreibung ein, was in dem Video geschehen soll. Verwenden Sie dabei die vorgegebenen Namen, um sich auf die hochgeladenen Fotos zu beziehen.

Statt: Katze und Hund rennen Ã¼ber die Wiese, sollte also in dem Beschreibungsfeld stehen: Bild1 und Bild2 rennen Ã¼ber Bild3.

Wenn Ihnen das vorgegebene SeitenverhÃ¤ltnis 16:9 nicht zusagt, dann stehen noch zwei andere SeitenverhÃ¤ltnisse zur Auswahl: 9:16 oder 1:1. â€“ Die Entscheidung fÃ¼r ein SeitenverhÃ¤ltnis hÃ¤ngt vom Inhalt des Videos ab, aber auch davon, auf welchen GerÃ¤ten es hauptsÃ¤chlich abgespielt wird: 16:9 ist fÃ¼r PCs mit ihren breiten Bildschirmen gut geeignet. 1:1 dagegen eher fÃ¼r Smartphones.

Starten Sie das Erzeugen des Videos wie gewohnt Ã¼ber die SchaltflÃ¤che â€žErstellenâ€œ.

Fotos: Shutterstock