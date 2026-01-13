Perfekte Videos im Handumdrehen: So nutzen Sie KI als kreativen Videoassistenten Lukas Wenzel

So einfach nutzen Sie kÃ¼nstliche Intelligenz zum Erzeugen und Bearbeiten von Videos

Noch vor einigen Jahren hatten sich nur die wenigsten vorstellen kÃ¶nnen, dass es dank kÃ¼nstlicher Intelligenz einmal mÃ¶glich sein wÃ¼rde, einfach durch das Eingeben einiger WÃ¶rter Videos in professioneller QualitÃ¤t herzustellen. Das Erzeugen von Videos ist jedoch deutlich rechenaufwendiger als das Erzeugen von Texten oder Bildern. Das hat zwei Konsequenzen: Erstens muss man lÃ¤ngere Wartezeiten im Kauf nehmen. Und zweitens gibt es keine wirklich guten Video-KIs, die man in groÃŸem Stil komplett kostenlos verwenden kann. Viele dieser KIs bieten jedoch immerhin die MÃ¶glichkeit, eine Handvoll Videos ohne Kosten anzufertigen. Auf den nÃ¤chsten fÃ¼nf Seiten erfahren Sie unter anderem, wie Sie in nur wenigen Schritten Texte in Videos verwandeln, Fotos zum Leben erwecken, den Stil eines bereits existierenden Videos verÃ¤ndern, Gesichter automatisch verpixeln lassen und Video-Avatare als Podcast-Sprecher verwenden.

Videos aus Beschreibungen – Es werde Licht!

FÃ¼r viele Anwender besteht die wohl spannendste MÃ¶glichkeit, eine Video-KI zu nutzen, darin, Videos quasi aus dem Nichts entstehen zu lassen â€“ also lediglich eine Beschreibung einzugeben, um das gewÃ¼nschte Video zu erhalten.

Verwirklichen kÃ¶nnen Sie dies beispielsweise mit der KI DeeVid AI ( deevid.ai ). Die Bedienung ist erfreulich einfach: Klicken Sie auf der Startseite auf die SchaltflÃ¤che â€žText zu Videoâ€œ an. (Sollte die BedienungsoberflÃ¤che nicht deutschsprachig sein, so kÃ¶nnen Sie dies Ã¼ber die SchaltflÃ¤che â€žGlobusâ€œ Ã¤ndern.)

Geben Sie im Fenster â€žText zu Video KIâ€œ in das Feld unter dieser Ãœberschrift eine deutschsprachige (oder, wenn Sie mÃ¶chten, eine englischsprachige) Beschreibung ein, die der KI erklÃ¤rt, was in dem Video geschehen soll.

Wichtig ist, dass Sie die Handlung klar beschreiben und auch die Umgebung. ZusÃ¤tzlich sollten Sie einen Stil angeben, um festzulegen, ob das Video beispielsweise realistisch oder zeichentrickartig aussieht. Wenn Sie mÃ¶chten, kÃ¶nnen Sie zusÃ¤tzlich eine Kameraperspektive oder eine Kamerabewegung beschreiben.

In unserem Beispiel lautete die folgende Beschreibung: Zeichentrick-Stil. Prompt: Eine junge weiÃŸe Katze lÃ¤uft Ã¼ber eine grÃ¼ne Wiese auf den Betrachter zu. Die Katze hat einen Zettel im Mund. Die Katze lÃ¤sst den Zettel vor dem Betrachter auf den Boden fallen. Auf dem Zettel steht: Herzlichen GlÃ¼ckwunsch zum Geburtstag!

WÃ¤hlen Sie ein StÃ¼ck unter dem Textfeld im AufklappmenÃ¼, das anfangs den Eintrag â€žMeister V2.0â€œ zeigt, das gewÃ¼nschte Modell aus, also die Version der KI, die Sie verwenden mÃ¶chten. Je besser die VideoqualitÃ¤t, desto hÃ¶her der Preis. FÃ¼r erste Experimente eignet sich daher das Modell â€žSchnell V2.0â€œ am besten, bei dem ein Video lediglich 5 Credits kostet.

Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žErstellenâ€œ, um das Erzeugen des Videos zu starten. Nach wenigen Minuten sehen Sie das Ergebnis rechts im Vorschaufenster. Ãœber die SchaltflÃ¤che laden Sie die Videodatei herunter.

Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, war die KI nicht imstande, den gewÃ¼nschten Text auf dem Zettel zu platzieren. Das ist gegenwÃ¤rtig noch eine SchwÃ¤che vieler Video-KIs.

Versuchen wir auch etwas Einfacheres aus. Und fÃ¼gen Sie auch gleich eine Kamerabewegung hinzu.

Zeichentrick-Stil. Eine junge weiÃŸe Katze lÃ¤uft Ã¼ber eine grÃ¼ne Wiese auf den Betrachter zu. Die Katze hat einen Zettel im Mund. Die Katze lÃ¤sst den Zettel vor dem Betrachter auf den Boden fallen. Auf dem Zettel ist ein rotes Herz zu sehen. Die Kamera zoomt langsam auf die Katze.

Zwei weitere Beispiele, die andere Stile und andere Kamerabewegungen demonstrieren:

Fotorealistisches Video:Â Ein Raumschiff in Form einer Untertasse schwebt Ã¼ber dem Eiffelturm in Paris. Die Kamera kreist um die Szene.

Anime-Stil: Ein Einhorn und ein kleiner Drache spielen auf einer Blumenwiese. Goldenes Sonnenlicht. Perspektive von oben. Die Kamera zoomt langsam heraus.

Die meisten Video-KIs stellen keine Liste bereit, der man die mÃ¶glichen Stile und Kamerabewegungen entnehmen kÃ¶nnte. Manchmal ist daher Experimentieren angesagt, bis man die richtige Formulierung fÃ¼r die Beschreibung findet. Meist aber kommt man zum Ziel, wenn man sich einfach in normalem Deutsch mÃ¶glichst unmissverstÃ¤ndlich ausdrÃ¼ckt. Als Nutzer eines kostenlosen Kontos erhÃ¤lt man 20 Credits. Damit lassen sich maximal vier Videos anfertigen. Kostenpflichtige Abonnements sind ab 14 Dollar im Monat zu haben.

Klicken Sie auf der Startseite oder in der linken Seitenleiste auf die SchaltflÃ¤che â€žVideo zu Videoâ€œ. Klicken Sie dann im Fenster â€žVideo zu Videoâ€œ auf das Kamerasymbol, um Ihr Video hochzuladen. Es muss kÃ¼rzer als 30 Sekunden und kleiner als 50 Megabyte sein.

Ein StÃ¼ck unter dem Vorschaubild ist die LÃ¤nge des Videos in Sekunden zu sehen. Klicke stirbt an, um festzulegen, wie viele Sekunden des Videos Sie tatsÃ¤chlich verwandeln mÃ¶chten. Drei Sekunden schlagen mit 10 Credits zu Buche.

Klicken Sie unter der Ãœberschrift â€žStilâ€œ auf das Vorschaubild, um den gewÃ¼nschten Stil auszuwÃ¤hlen. Und klicken Sie abschlieÃŸend auf die SchaltflÃ¤che â€žErstellenâ€œ.