Perfekte Videos im Handumdrehen: So nutzen Sie KI als kreativen Videoassistenten Lukas Wenzel

Video-Podcasts mit Avataren

Sie mÃ¶chten einen Video-Podcast herstellen â€“ ohne dabei aber selbst vor die Kamera treten zu mÃ¼ssen? Mit einer KI wie Vidnoz (aiapp-de.vidnoz.com) ist das fast ein Kinderspiel.

Aussehen und Stimme

Klicken Sie auf der Startseite die SchaltflÃ¤che â€žEin Video erstellenâ€œ an. Und im Fenster â€žVideo erstellenâ€œ noch einmal auf eine SchaltflÃ¤che mit der Beschriftung â€žEin Video erstellenâ€œ.

Im eigentlichen Bearbeitungsfenster kÃ¶nnen Sie nun das SeitenverhÃ¤ltnis des Videos auswÃ¤hlen (Querformat, Hochformat, Instagram).

In dem Feld links oben, das anfÃ¤nglich den Inhalt â€žVideo ohne Titelâ€œ hat, kÃ¶nnen Sie Ihrem Video einen Namen geben.

Ãœber die SchaltflÃ¤che â€žAvatarâ€œ legen Sie fest, wie der kÃ¼nstlich erzeugte Mensch aussehen soll, der den Text Ihres Videos spricht.

Mittels der SchaltflÃ¤che â€žGerman(DE)â€œ kÃ¶nnen Sie eine andere Stimme auswÃ¤hlen.

Die SchaltflÃ¤che â€žHintergrundâ€œ erlaubt es Ihnen, ein Hintergrundfoto auszusuchen. AnschlieÃŸend kÃ¶nnen Sie den Avatar mit der Maus auf diesem Hintergrund verschieben â€“ und die GrÃ¶ÃŸe des Avatars verÃ¤ndern.



Wie viele Szenen?

Ãœberlegen Sie, in wie viele Szenen Sie Ihr Video unterteilen mÃ¶chten. FÃ¼r jede Szene kÃ¶nnen Sie einen unterschiedlichen Hintergrund festlegen. Links unter den â€žSzenenâ€œ tippen Sie auf die SchaltflÃ¤che â€ž+â€œ, um zusÃ¤tzliche Szenen hinzuzufÃ¼gen.

Klicken Sie unter dem Vorschaubild auf die SchaltflÃ¤che â€žSpeech Textâ€œ, und fÃ¼gen Sie in das Textfeld den Text ein, der in dieser Szene zu hÃ¶ren sein soll. Wiederholen Sie diesen Schritt bei den restlichen Szenen.

Lassen Sie die Option â€žUntertitelâ€œ eingeschaltet, damit Ihr Publikum auch in lauter Umgebung oder bei ausgeschaltetem Ton etwas von Ihrem Video hat.



Fotos, Videos und Musik?

Ãœber die SchaltflÃ¤che â€žBilderâ€œ kÃ¶nnen Sie ein Bild auswÃ¤hlen, das in der momentan ausgewÃ¤hlten Szene zu sehen sein soll. Verwenden Sie in dem Fenster, das Ihnen die verfÃ¼gbaren Fotos anzeigt, die Suchfunktion, um passende Fotos zu finden. Sie kÃ¶nnen das ausgewÃ¤hlte Foto anschlieÃŸend mit der Maus verschieben und seiner GrÃ¶ÃŸe verÃ¤ndern.

MÃ¶chten Sie statt eines Fotos ein Video in der Szene platzieren? Die SchaltflÃ¤che â€žVideoâ€œ macht es mÃ¶glich.

Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žMusikâ€œ, um Hintergrundmusik auszuwÃ¤hlen â€“ wahlweise nur fÃ¼r die ausgewÃ¤hlte Szene oder aber fÃ¼r alle Szenen. Sie kÃ¶nnen in dem Musikauswahlfenster auch die LautstÃ¤rke der Musik festlegen.

Aussehen und Stimme

Durch Anklicken der â€žVorschauâ€œ-SchaltflÃ¤che kÃ¶nnen Sie Ihr Video schon einmal vorab anschauen. Nicht wundern: In der Vorschau wird der Mund des Avatars noch nicht animiert dargestellt.

Sind Sie mit dem Video zufrieden? Dann klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žGenerierenâ€œ, um das Video anfertigen zu lassen. Das nimmt mehrere Minuten in Anspruch. AnschlieÃŸend kÃ¶nnen Sie das fertige Video herunterladen, indem Sie auf die SchaltflÃ¤che klicken.

Fotos: Shutterstock