Perfekte Videos im Handumdrehen: So nutzen Sie KI als kreativen Videoassistenten Lukas Wenzel

Vom Start – zum Endbild

Bei der Funktion â€žBild zu Videoâ€œ von Vidu kÃ¶nnen Sie nicht nur ein Foto auswÃ¤hlen, das als Ausgangsbasis fÃ¼r Ihr Video dient. Sondern auch ein Foto, das festlegt, wie das Video enden soll.

WÃ¤hlen Sie das erste Foto aus, indem Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žStartframeâ€œ klicken. Und das zweite Foto, indem Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žEndframeâ€œ klicken. In unserem Beispiel handelt es sich um ein Foto des Erdballs und um eine Luftaufnahme einer Stadt.

Wenn das SeitenverhÃ¤ltnis der ersten Fotos und des zweiten Fotos sich zu sehr unterscheidet, dann fordert die KI Sie auf, festzulegen, welche Ausschnitte der Fotos Sie verwenden mÃ¶chten.

Geben Sie im Beschreibungsfeld einen Text ein, der der KI beschreibt, auf welche Weise sie vom ersten zum zweiten Foto gelangen soll. In unserem Beispiel lautete die Beschreibung:

Die Kamera zoomt von einer Ansicht der gesamten Erde hinein bis zur Luftaufnahme einer Stadt.

Jetzt fehlt nur noch ein beherzter Klick auf die SchaltflÃ¤che â€žErstellenâ€œ.

Videos aus alten Fotos

Haben Sie alte Fotos, beispielsweise von Ihren GroÃŸen oder UrgroÃŸeltern, und mÃ¶chten diese Fotos zum Leben erwecken â€“ auch in Videos umwandeln? Nichts leichter als das.

Vorbereitungen

ZunÃ¤chst mÃ¼ssen Sie ein derartiges Foto mit einem Scanner digitalisieren, damit es als Bilddatei vorliegt. Alternativ dazu kÃ¶nnen Sie das Foto auch einfach mit Ihrem Smartphone fotografieren.

Handelt es sich um ein SchwarzweiÃŸfoto? Haben Sie sich aber ein eigentlich farbiges Video vorgestellt? Dann lassen Sie uns das Foto einfÃ¤rben, beispielsweise mit dem Online-Dienst VanceAI Photo Colorizer ( vanceai.com/de/colorize-photo ), der sich testweise kostenlos nutzen lÃ¤sst.

Videoinhalt beschreiben

Dieses Foto in ein Video umwandeln kÃ¶nnen Sie unter anderem mit der KI Vidu ( vidu.com ). Klicken Sie auf der Startseite dieses Dienstes auf die SchaltflÃ¤che â€žBild zu Videoâ€œ an.

Klicken Sie im Fenster â€žBild zu Videoâ€œ auf die SchaltflÃ¤che â€žStartframeâ€œ, um Ihr Foto hochzuladen.

Nun mÃ¼ssen Sie der KI nur noch mitteilen, was in dem Video geschehen soll. Das kÃ¶nnen Sie ganz einfach in normalem Deutsch formulieren. In unserem Beispiel lautete die Beschreibung wie folgt:

Der Mann und die Frau lÃ¤cheln. Die Frau zwinkert mit ihrer rechten Hand.

Tragen Sie Ihre Beschreibung in das Feld ein, in dem Anfang des vorgegebenen Textes â€žBeschreiben Sie gewÃ¼nscht basierend auf den Bildern den Inhalt.â€œ steht. Klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žErstellenâ€œ, um das Anfertigen des Videos zu starten.

Die Wartezeit betrÃ¤gt etwa zwei Minuten, abhÃ¤ngig davon, wie beschÃ¤ftigt die KI gerade ist.

Das fertige Video kÃ¶nnen Sie dann in der rechten HÃ¤lfte des Fensters bewundern. Ãœber die SchaltflÃ¤che in der Werkzeugleiste rechts unter dem Video laden Sie die Videodatei herunter.

Verbesserungen

Sind Sie nicht ganz zufrieden mit dem Video? Dann gibt es zwei MÃ¶glichkeiten, dem abzuhelfen: Entweder klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che â€žNeu erstellenâ€œ. Dann erhalten Sie eine leicht verÃ¤nderte Variation dieses Videos.

Oder aber du verÃ¤nderst die Beschreibung in der linken HÃ¤lfte des Fensters, damit sie deine Absichten besser erklÃ¤rt. Klicken Sie anschlieÃŸend auf die SchaltflÃ¤che â€žNeu erstellenâ€œ.

Ist Ihnen die AuflÃ¶sung des Videos zu niedrig? Dann klicken Sie in der Werkzeugleiste unter dem Video auf die SchaltflÃ¤che, um die AuflÃ¶sung zu erhÃ¶hen, also kÃ¼nstlich zu verbessern.

Ãœber die SchaltflÃ¤che in der Werkzeugleiste kÃ¶nnen Sie Einzelbilder des Videos als Bilddateien speichern.

Pro Tag erhalten Sie als Nutzer des kostenlosen Abonnements 20 Credits. Das Anfertigen eines Videos kostet mindestens 4 Credits.

In der rechten unteren Ecke jedes Videos wird relativ klein das Vidu-Logo eingeblendet. Wenn das stÃ¶rt, muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden, das ab 8 Dollar pro Monat erhÃ¤ltlich ist.

LÃ¤sst sich die SchaltflÃ¤che â€žErstellenâ€œ nicht anklicken? Dann ist hÃ¶chstwahrscheinlich ein Videoerzeugungsmodell ausgewÃ¤hlt, das fÃ¼r Nutzer des kostenlosen Abonnements nach einer anfÃ¤nglichen Gnadenfrist nicht mehr zur VerfÃ¼gung steht. WÃ¤hlen Sie dann einfach in der Zeile â€žModellâ€œ ein anderes Modell aus.

Fotos: Shutterstock