Internetnutzung erreicht in Ã–sterreich einen neuen Rekordwert Philipp Lumetsberger

Smartphones begleiten unseren Alltag stÃ¤ndig.Â Der smartphonemag Newsletter hilft, bewusster und informierter zu entscheiden.

Der aktuelle RTR Internet Monitor zeigt fÃ¼r das erste Quartal 2025 einen weiteren Anstieg der digitalen Kommunikation in Ã–sterreich. Insgesamt wurden 24,8 Milliarden Chatnachrichten und 1,17 Milliarden E-Mails versendet. Beim Telefonieren entfielen 10,4 Milliarden Minuten auf Messengerdienste und 6 Milliarden auf klassische Telefonnetze. Das gesamte Datenvolumen stieg im Jahresvergleich auf 3.133 Petabyte, wovon rund 1.307 Petabyte Ã¼ber mobile Verbindungen Ã¼bertragen wurden.