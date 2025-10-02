Neue EU-Regeln fÃ¼r Smartphones Hartmut Schumacher

Robuster, Verbraucherfreundlicher und leichter reparierbar

In der EU gelten seit dem 20. Juni 2025 fÃ¼r Smartphone-Hersteller neue Regeln â€“ die fÃ¼r die Benutzer viele Vorteile mit sich bringen. Die Regeln sind Bestandteil der EU-Ã–kodesign-Verordnung, deren Ziel es ist, die UmweltvertrÃ¤glichkeit und die Energieeffizienz von GerÃ¤ten zu optimieren.

FÃ¼r viele Smartphone-Benutzer wahrscheinlich die wichtigste Neuerung: Verpflichtend ist nun eine VerfÃ¼gbarkeit von Betriebssystem-Upgrades fÃ¼r mindestens fÃ¼nf Jahre â€“ und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem der Hersteller den Verkauf des Modells einstellt. GroÃŸe Smartphone-Hersteller bieten fÃ¼r ihre hochpreisigen Modelle bereits jetzt Ã¤hnliche Upgrade-Garantien an. Auswirkungen haben die neuen Regeln also vor allem auf preiswerte Smartphones. Kaum weniger bedeutsam: Smartphones mÃ¼ssen jetzt mit Akkus ausgestattet sein, die nach 800 Lade- und Entladezyklen immer noch Ã¼ber mindestens 80 Prozent ihrer ursprÃ¼nglichen KapazitÃ¤t verfÃ¼gen.

Neues Etikett

Verpflichtend ist fÃ¼r Smartphones und Tablets nun ein einheitliches Etikett, das in LadengeschÃ¤ften â€žin der NÃ¤he des Produktsâ€œ zu finden sein muss und auch in Online-Shops â€žbereitgestelltâ€œ werden muss. Auf diesem Etikett sind folgende Informationen vorhanden: die Handelsmarke, die Modellbezeichnung, die Energieeffizienzklasse (A bis G), die Batterielaufzeit pro Ladezyklus, die Sturzfestigkeitsklasse (A bis E), die Reparierbarkeitsklasse (A bis E), die Anzahl der Ladezyklen, nach denen der Akku noch mindestens 80 Prozent seiner ursprÃ¼nglichen KapazitÃ¤t besitzt, sowie der Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser und Staub.

Einfachere Reparaturen

Zudem gibt es neue Vorschriften bezÃ¼glich der Reparatur: Die Smartphone-Hersteller sind nun verpflichtet, â€žfachlich kompetenten Reparateurenâ€œ wichtige Ersatzteile innerhalb von maximal fÃ¼nf (spÃ¤ter: zehn) Arbeitstagen zur VerfÃ¼gung zu stellen. Und das auch noch sieben Jahre nach dem Verkaufsende eines Modells.

UnabhÃ¤ngige Reparaturbetriebe dÃ¼rfen dabei nicht gegenÃ¼ber den autorisierten Partnern des Herstellers benachteiligt werden. Hinzu kommt, dass die Reparaturen mit handelsÃ¼blichen Werkzeugen durchfÃ¼hrbar sein mÃ¼ssen.

Allerdings enthalten die neuen Regeln keine Vorschriften Ã¼ber die Preisgestaltung der Ersatzteile. Es bleibt den Herstellern also mÃ¶glich, durch hohe Preise die Reparatur von Smartphones unattraktiv zu machen.

Bessere Haltbarkeit

Nicht zuletzt stellt die Ã–kodesign-Verordnung Mindestanforderungen an die Haltbarkeit der GerÃ¤te: Smartphones mÃ¼ssen beispielsweise 45 StÃ¼rze ohne Schutzfolie oder Schutzabdeckung Ã¼berstehen, ohne dass es zu Funktionsverlusten kommt.

Der Bildschirm muss hinsichtlich der Kratzfestigkeit â€ždie PrÃ¼fung auf HÃ¤rtegrad 4 der Mohsschen HÃ¤rteskala besteh[en]â€œ, muss also unempÂ­findlich sein gegen Kratzer beispielsÂ­weise durch FingernÃ¤gel oder KupferÂ­mÃ¼nzen. Eine besonders hohe Anforderung ist das nicht. Die Bildschirme der meisten Smartphones besitzen bereits eine noch hÃ¶here Kratzfestigkeit.

DarÃ¼ber hinaus muss das GehÃ¤use der Smartphones gegen Staub und gegen Spritzwasser geschÃ¼tzt sein.

Nicht nur Smartphones â€¦

Die neuen EU-Regeln gelten fÃ¼r Mobiltelefone, Smartphones, Tablets und Schnurlostelefone. Nicht jedoch fÃ¼r Smartphones und Tablets mit zusammenrollbarem Hauptdisplay. Und ebenfalls nicht fÃ¼r Smartphones, die fÃ¼r Hochsicherheitskommunikation ausgelegt sind.